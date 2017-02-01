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SOĞUKLAR CİLDİNİZİ YIPRATMASIN

01 Şubat 2017 Çarşamba 10:54
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Soğuk havalardan belki de en çok etkilenen organımız cildimiz. Soğuk havayla yıpranıyor, kuruyor ve çatlıyor. Bu yüzden doğru ve etkili bakım yapmak, cildi temizlemek ve nemlendirmek çok önemli. Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay kışın cilt bakımı için yapılması gerekenleri anlattı.

SOĞUKLAR CİLDİNİZİ YIPRATMASIN
Ciltte problem yoksa evde bakım yapabilirsiniz

Cilt bakımı medikal bakım ve kozmetik bakım olmak üzere iki şekilde yapılır. Cildinde problem olanlar mutlaka bir dermatoloji kliniğinde bakım ve temizlik yaptırmalıdır. Ciltte problem yoksa cilt bakım uzmanlarınca ya da evde yapılacak uygulamalarla hem temizlik hem bakım yapmak mümkün. Evinizde de rahatça bakım yapabilirsiniz. Kuruyan cilde zeytinyağı doğal ve iyi gelen şeylerden bir tanesi ancak cildi akneli ve yağlı olanların bunu yapmaması gerekir.

Cildinizi havluyla değil peçeteyle kurulayın

Cildi doğru nemlendirmek çok önemli. Nemlendirme işlemi şöyle yapılmalıdır: Cilt temizce yıkandıktan sonra havlu kullanılmamalı. Havlu yerine peçeteyle ıslaklığı alınan nemli cilde nemlendirici sürülmelidir. Bu en doğru yöntemdir. Günlük temizlik cilt bakımı için çok önemli. Cildi derinlemesine temizleyen cilt bakımı ürünleri kullanılabilir.

Peelingle canlanın, ışıldayın

Akne izleri, hamilelik ya da güneş lekeleri gibi sorunları gidermek için cilde peeling yapılabilir. Ciltteki leke ve yağ izlerini yok etmek için öncelikle cilde organik ya da kimyasal asit sürülerek nötralize edilir. Soyma işlemi meyve asitleri ile yapılabilir. Meyve asitleri kullanılarak yapılan cilt soyma işlemi 20-30 dakika sürer. Roller yardımıyla meyve asitlerinin derinin alt tabakasına nüfuz etmesi sağlanarak cilt soyma işlemi gerçekleştirilir. Böylece deri yüzeyindeki hasarlı tabaka canlandırılır. Başlangıçta haftada bir uygulanan bu yöntemin sıklığı azaltılarak ayda bire düşürülür. Daha derin lekelerde kimyasal peeling uygulanarak derinin soyulması ve renginin açılması sağlanır. Son yılların en popüler uygulaması olan spot peeling yöntemiyle ise tek seansta daha hızlı sonuçlar elde edilir. Bu yöntemler sadece cilt lekeleri ve yara izlerinde değil aynı zamanda cilt yaşlanması yani anti-aging tedavisinde de uygulanır.

Anadolu Haber Ajansı
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