Sigara her yıl 85 milyar lirayı kül ediyor!

Türkiye’nin göğüs hastalıkları alanındaki ilk bilimsel uzmanlık derneği olarak 48’inci faaliyet yılını kutlayan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), “Sigara ve Kalp Hastalığı” konulu afiş yarışmasının ödül töreninde önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'de 18 milyondan fazla kişinin sigara içtiğini belirten TÜSAD Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, sigaranın sağlığa olan zararlarının yanı sıra yarattığı ekonomik kayba da dikkat çekti.

Gazi Üniversitesi 75. Yıl Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her yıl dünyada yaklaşık 7 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklar sonucunda yaşamını yitirdiğini hatırlatan Bilir, Türkiye’ye ilişkin şu bilgileri verdi: “Türkiye'de ise yılda 120 bin kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Ülkemizde her 5 dakikada bir kişi, yani günde 300 kişi ölüyor. 20 yıl önce gerçekleşen depremde kayıtlara göre 17 bin kişi öldü. Aynı yıl ise sigara yüzünden 100 bin kişi hayatını kaybetti. Depremin üstünden 20 yıl geçti ve o büyüklükte deprem olmadı ama sigara nedeniyle her yıl 100 bin kişi ölmeye devam etti."

Sigara kullanımının sağlık boyutunun yanı sıra ekonomik açıdan da ciddi sonuçları olduğuna dikkat çeken Bilir, “Türkiye'de 18 milyondan fazla kişi sigara içiyor. Bu kişiler her yıl 85 milyar lira sigara satın almak için harcıyor. 20 yıl boyunca günde 20 sigara içildiğinde bir kişi yaklaşık 100 bin lira para harcıyor” dedi.Bilir, sigaranın daha fazla can almaması için sigara kullanımının mutlaka sonlandırılması gerektiğinin altını çizerek, bunun için farkındalık çalışmalarının hız kaybetmeden sürmesi gerektiğinin altını çizdi. Bilir, TÜSAD tarafından düzenlenen afiş yarışmasının da farkındalık geliştirilmesi açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

TÜSAD Başkan Yardımcısı Prof. Ülkü Yılmaz ise yaptığı konuşmada, bu yıl 48’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan TÜSAD’ın en önemli görevlerinden birinin halk sağlığını korumak olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda TÜSAD olarak pek çok bilgilendirme ve farkındalık etkinliğine imza attıklarını belirten Yılmaz, “Afiş yarışmasını da bu özel etkinliklerden biri olarak her yıl gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen TÜSAD Tütün Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir’e, TÜSAD Akademi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Köktürk’e ve bize büyük destek veren Gazi Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

102 AFİŞ YARIŞTI

TÜSAD’ın tütün kullanımı ile mücadele konusunda yürüttüğü farkındalık çalışmalarından biri olan Sigara ve kalp hastalığı konulu Afiş Yarışması’nda bu yıl 102 eser değerlendirmeye alındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile işbirliği ile düzenlenen yarışma sonucunda; birincilik ödülüne Taha Bekir Murat layık görüldü. Umut Tan Doğan’ın ikinci, Gözde Çoban’ın üçüncü olduğu yarışmada 6 eser mansiyon ödülü kazanırken, 8 eser de ‘sergilenmeye değer’ bulundu. Afiş yarışmasında ödül kazanan eserler, Güzel Sanatlar Fakültesi salonlarında sergilendikten sonra TÜSAD’ın Ekim ayında yapılacak 41’inci Kongresi’nde katılımcılarla buluşacak.