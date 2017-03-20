SAĞLIK BAKANLIĞINDAN "KANSER HASTA OKULU"

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığa bağlı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesince, kanser hastası ve yakınlarının tedavi sürecine ilişkin bilgi alabilmesi, bu süreç içinde karşılaşabilecekleri fiziksel ve ruhsal sorunlarla mücadele edebilmeleri amacıyla "Kanser Hasta Okulu" Projesi uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında uzman hekimler tarafından kemoterapi, beslenme, evde bakım, ağrı, kan nakli, ışın tedavisi gibi konularda verilecek eğitimlerle, hastaların yaşama daha kuvvetli tutunmaları sağlanacak.

Dünya genelinde görülme sıklığı artan kanserle mücadele kapsamında harekete geçen Sağlık Bakanlığı, bir yandan tanı sonrası tedaviye erişimi ve kaliteli hizmet sunumunu artırırken, diğer yandan da koruyucu faaliyetlere ağırlık veriyor.

Sağlıklı beslenmeden düzenli fiziksel aktiviteye, tarama programlarından uluslararası klinik çalışmalara katılım imkanlarına kadar birçok alanda çalışmalar yürüten Bakanlık, hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı kişiler için kansere yönelik farkındalık kazanılması için faaliyetlere de imza atıyor.

Tedaviye erişimin artmasına karşın pek çok kanser hastası ve yakınının fiziksel şikayetlerinin dışında ruhsal problemlerinin de aşılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Ankara 3. Bölge Genel Sekreterliği Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesince "Kanser Hasta Okulu" Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında uzman hekimlerin katılacağı Kanser Hasta Okulu'ndaki programlarda, hastane hizmetlerinin sunumu ve tedavi süreciyle ilgili hastaların bilgi düzeyleri artırılarak farkındalık oluşturulacak. Hasta ve yakınlarının tedavi sürecine daha iyi uyumu sağlanacak, taburculuk sonrası süreçte karşılaşılacak zorluklarla nasıl baş edilebileceği anlatılacak. Hasta ve yakınlarının doğru bilgiye ulaşmasıyla, sık sık hekime başvurması ortadan kaldırılacak. Böylece hasta ve sağlık çalışanlarının yükü azaltılarak, memnuniyetleri artırılacak.

Program kapsamında verilecek eğitimlerde, "Kanser nedir, kansere neler yol açar?", "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır mı?", "Kanserli hastanın evde sağlık hizmeti alması mümkün mü?", "Kanserli hastanın sosyal hakları", "Kanser hastasıyım, ne yemeli, ne içmeliyim?", "Kanserim, ağrımı dindirebilir misin?", "Kanserli hastada sonda bakımı", "Kan ve kan ürünleri nakillerinde ne yapabilirim?", "Kanser ameliyatları sonrası evde bakımda dikkat edilecek hususlar", "Kanserde ışın tedavisi nasıl bir süreçtir?", "Kanserli hastada nasıl bir yaşam planlanmalı? Palyatif bakım nedir?", "Kanserde mikroplardan nasıl korunabilirim?", "Kanser hastasıyım, çocuk sahibi olmak için neler yapabilirim?", "Kanser ve temizlik", "Sigaranın kansere etkisi", "Hasta haklarım neler?", "Tedavi sürecinde neler normal, neler acil?", "Kanser ve kemoterapi" gibi hasta ve yakınlarının en fazla merak ettiği konular mercek altına alınıyor.

- "Kanser hastalığının doğru elden tanınması sağlanacak"

Hastane Yöneticisi ve İç Hastalıkları Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, hastaların tanı konulduktan sonra her açıdan yaşamlarının değiştiğini belirterek, buna uyum sağlanabilmesinin hem hasta hem de hasta yakınları için güç olduğunu söyledi.

Hastalığa özel stres faktörlerinin, tedavi sürecinin getirdiği birtakım psikososyal sorunlara yol açabildiğine dikkati çeken Altuntaş, bu zaman diliminde edinilen yanlış ya da eksik bilginin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Altuntaş, tanı alan hasta ya da yakınlarının genellikle bilgi edinmek için bir uzmandan çok arama motorları aracılığıyla internete başvurduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İnternette bulunan bilgilerin doğruluğu tartışmalıdır. Buradan edinilen bilgilerin güvenilirliği yoktur. Mutlaka hekime başvurulmalı ve ona göre hareket edilmeli. Kanser Hasta Okulu ile kanser tanısı alan hasta ve yakınlarının kanser hastalığını doğru elden tanımaları sağlanacak, hastalığın oluşturabileceği sorunlarla nasıl başa çıkılabileceğine ilişkin yol gösterilecek. Bu süreçte kanser hastaları, uzmanlar tarafından eğitim programlarına dahil edilecek."

Anadolu Haber Ajansı