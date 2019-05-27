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Sağlık Bakanlığı, Küba'yla ortak çalışma yürütecek

Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı, Küba'yla ortak çalışma yürütecek

Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:36
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Sağlık Bakanlığı, Küba'yla ortak çalışma yürütecek

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Uluslararası iş birliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba’dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor.'' denildi.

Küba aşısı, immünoterapötik bir ajan. Racotumomab 3. ve 4. “küçük hücreli dışı” akciğer kanserinde etkili oluyor. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin yüzde 80-85 gibi büyük bir oranını oluşturuyor.

BAKANLIK GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre'de düzenlenen 2. Dünya Sağlık Asamblesi'ndeki temasları kapsamında, Küba, Portekiz, Irak, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Endonezya ve Çekya SağlıkBakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu çerçevede Endonezya SağlıkBakanı Nila Moeloe ile iki ülke arasında "Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşması", Kırgızistan SağlıkBakanı Kosmosbek Çolpanbayev ile "2014 tarihli İş Birliği Anlaşması'nın Ek Protokolü" imzalandı.

Bu anlaşmalarla sağlık hizmetleri, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, ilaç, aşı ve tıbbi cihazlar, insan kaynağı kapasite gelişimi konularında teknoloji paylaşımı, uzman ziyaretleri, eğitim-seminer ve çalıştaylar ile sağlık sektöründeki yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi gibi çalışmalar yürütülecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

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