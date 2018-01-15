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ROMATİZMA ARTIK GENÇLERİ DE ETKİLİYOR

Kas-iskelet sistemini etkileyen ama aynı zamanda iç organ tutuluşları da yapabilen romatizma bilinenin aksine gençlerde de sık görülüyor. “Her ne kadar halk arasında romatizma yaşlıları etkileyen etkileyen bir hastalık olarak bilinse de esas olarak iltihabi ve ciddi organ tutuluşları yapabilen romatizmal hastalıklar, gençleri de etkiliyor” diyen Liv Hospital Ulus Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak bilinmeyenleri anlattı.

ROMATİZMA ARTIK GENÇLERİ DE ETKİLİYOR

Kas-iskelet sistemini etkileyen ama aynı zamanda iç organ tutuluşları da yapabilen romatizma bilinenin aksine gençlerde de sık görülüyor. “Her ne kadar halk arasında romatizma yaşlıları etkileyen etkileyen bir hastalık olarak bilinse de esas olarak iltihabi ve ciddi organ tutuluşları yapabilen romatizmal hastalıklar, gençleri de etkiliyor” diyen Liv Hospital Ulus Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak bilinmeyenleri anlattı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:25
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ROMATİZMA ARTIK GENÇLERİ DE ETKİLİYOR

Ailesel Akdeniz ateşi en sık görülen türü
Çocukluk yaşında sıklıkla görülen romatizmal hastalıklar arasında akut romatizmal ateş, ailesel Akdeniz ateşi, juvenil kronit artrit sayılabilir. Ülkemizde en sık görüleni ailesel Akdeniz ateşidir. Çocukluk yaşından itibaren başlayan tekrarlayan karın ve göğüs ağrıları, ateş yüksekliği, kas ve eklem ağrıları ile karşımıza çıkabilir. Yine çocuk yaşta eskiden daha sık olarak görülen başka bir hastalık, akut romatizmal ateştir. Genelde boğaz enfeksiyonunu takiben, eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlığı, ateş yüksekliği, deri döküntüleri, kalp ve beyin tutuluşu bulguları ile seyredebilir.

El, parmak eklemlerinde renk değişikliği olur
Juvenil kronik artrit ise farklı eklem tutuluşları, bazen de bu eklemlerde deformasyon yapabilen bir başka çocukluk romatizmasıdır. Yine daha çok genç doğurgan yaştaki kadınları etkileyen bir hastalık grubu bağ doku hastalıklarıdır. Bu hastalıkların en önemli özellikleri el parmak eklemlerde renk değişikliği (Raynaud) ve iç organ tutuluşlarıdır. Romatoid artrit en sık görülenidir ve toplumun yüzde 1'ini etkiler.

Spondil artritler genç erkekleri etkiler
Sistemik lupus eritematoz, öncelikle genç kadınlarda görülür. Genelde küçük el eklemlerinin yanı sıra, akciğer, kalp, böbrek, beyin gibi ciddi organ tutuluşları yapabilir. Spondil artritler genelde genç erkekleri etkiler. Tüm omurga ve sakroiliak eklem yanı sıra, periferik eklem tutuluşu, göz ve bazen de kalp kapak tutuluşlarına sebep olabilir.

Hedefe yönelik ilaçlar kullanılıyor
Romatizmal hastalıkların tanısı, klinik, laboratuar, radyolojik tetkikler sonucunda konulur. Hastadan alacağımız çok iyi bir anamnez (öykü) ve fizik muayene bulguları, hangi tetkikleri isteyeceğimiz konusunda yönlendirici olur. Hastada bir bağ doku hastalığı düşünüyorsak bir tarama testi olan antinuklear antikor (ana) bakmak gerekir. Yine romatoid artrit düşünüyorsak son yıllarda kullanılan Anti-CCP antikor testi de yardımcı olur. İltihabi romatizmal hastalıkların tedavisinin amacı, hastalığı remisyona sokmaktır. (Hastalıksız bir dönem.) Son yıllarda kullanılan hedefe yönelik biyolojik ilaçlar ise iltihabi hastalıkların tedavisinde yeni bir çağ açmıştır.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 15.01.2018 11:32
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