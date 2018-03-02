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PUMA, Suede’in 50. yılını Gökhan Özoğuz ile kutluyor

PUMA, Suede’in 50. yılını Gökhan Özoğuz ile kutluyor

02 Mart 2018 Cuma 17:28
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PUMA, Suede’in 50. yılını Gökhan Özoğuz ile kutluyor

PUMA efsanevi ayakkabısı Suede için özel bir kampanyayla ikonik modelini hayranlarıyla buluşturuyor. Suede’in 50. yılının kutlaması niteliğinde olan kampanyada Athena Grubu’nun ünlü solisti  Gökhan Özoğuz başrolü üstleniyor.

Kampanyanın fotoğraflarında, çağdaş erkek modası ve sokak giyiminin en iyi temsilcilerinden Gökhan Özoğuz, Suede’i sokak esintili stili ile yorumluyor ve kendine özgü yorumlar katıyor. Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen çekimlerde Özoğuz mekânın endüstriyel dokusu önünde PUMA kıyafetleri ile boy gösteriyor. Siyah, Kırmızı ve Hardal renk PUMA Suede Classics model ayakkabılarını tamamlayan Archive T7 Track eşofman takımı ile mükemmel bir uyum yakalayan sanatçı, koleksiyonun ruhunu daha iyi yansıtamazdı.

Spor kültürüne adını kazıyan Suede kendini ifade etme, bireysellik ve özgürlük kavramlarına vurguda bulunuyor.

PUMA Suede, 309,90 TL satış fiyatı ile tüm PUMA mağazalarında ve puma.com’da satışta.

Son Güncelleme: 02.03.2018 17:35
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