Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
96963
ALTIN
255.487
DOLAR
5.7075
STERLİN
7.1218
EURO
6.3946

Polonez’den yepyeni ‘fermente’ lezzet

Kalite ve lezzetli şarküteri et ürünleri sunan Polonez, sofralarınız için yepyeni bir lezzet daha keşfetmenizi sağlıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Polonez fermente sucuk, zengin besin değeri ve yoğun aromatik özelliği ile eşsiz bir tada sahip.

Polonez’den yepyeni ‘fermente’ lezzet

Kalite ve lezzetli şarküteri et ürünleri sunan Polonez, sofralarınız için yepyeni bir lezzet daha keşfetmenizi sağlıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Polonez fermente sucuk, zengin besin değeri ve yoğun aromatik özelliği ile eşsiz bir tada sahip.

09 Temmuz 2019 Salı 17:46
1237 Okunma
Polonez’den yepyeni ‘fermente’ lezzet

Bir nevi doğanın mucizesi olarak kabul edilen fermantasyon, aslında bir olgunlaştırma işlemi. Bilinen en güzel saklama yöntemlerinden biri olmasının yanında, fermentasyon bizlere pek çok lezzet sunan bir yöntem.  

Fermente et ürünleri, eski çağlardan bu yana et ve et ürünlerinin en iyi muhafaza edildiği, besin değerini koruyan, aromatik özelliklerini artıran bir yöntem. Fermente sucuk, kıyma haline getirilmiş dana eti ve yağının baharatlarla karıştırılması ile yapılır. Bir kılıf içine konan bu et ve baharat karışıma, belirli koşullarda ve belirli bir süre zarfında olgunlaştırma ve kurutma işlemi uygulanır. Bu fermentasyon sürecinin sonucunda, sucuk nem değeri %40’ın altına düşürülmüş ve yüzeyi mozaik görünümü almış şekildedir. Et ürünlerinde fermantasyon, etlerin kendilerine has koku, tat ve renge sahip olmalarını sağlar. Fermente sucuk dünyada ülkemize özgü olarak nitelendirilen bir fermente et ürünü...

Neden fermente sucuk tercih etmeliyiz?

Nesilden nesile aktarılan lezzetlere bir yenisini daha eklediklerini belirten Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy, “Fermente ürünlerle tanışıklığımız, insanlık tarihi kadar eski aslında. Fermente gıdalar, günümüzde gündemde olmakla beraber aslında binlerce yıldır devam eden bir beslenme alışkanlığının ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu tür gıdaların probiyotik açıdan daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Polonez olarak, nesiller boyunca aktarılan lezzetleri ve geleneksel mutfakların ayrıcalıklarını tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Yeni lezzetimizle de damakta yeri doldurulamayacak bir çalışmaya imza attığımız inancındayız” dedi.   

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı, Küba'yla ortak çalışma yürütecek
Sağlık Bakanlığı, Küba'yla ortak çalışma yürütecek
L’Oréal, 2019 Viva Technology’ye ‘Güzelliğin Geleceği’ ile damgasını vurdu
L’Oréal, 2019 Viva Technology’ye ‘Güzelliğin Geleceği’ ile damgasını vurdu
Kırışıklıkları önlemenin yeni yolu FOREO'da!
Kırışıklıkları önlemenin yeni yolu FOREO'da!
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim