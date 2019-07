Polonez’den yepyeni ‘fermente’ lezzet

Bir nevi doğanın mucizesi olarak kabul edilen fermantasyon, aslında bir olgunlaştırma işlemi. Bilinen en güzel saklama yöntemlerinden biri olmasının yanında, fermentasyon bizlere pek çok lezzet sunan bir yöntem.

Fermente et ürünleri, eski çağlardan bu yana et ve et ürünlerinin en iyi muhafaza edildiği, besin değerini koruyan, aromatik özelliklerini artıran bir yöntem. Fermente sucuk, kıyma haline getirilmiş dana eti ve yağının baharatlarla karıştırılması ile yapılır. Bir kılıf içine konan bu et ve baharat karışıma, belirli koşullarda ve belirli bir süre zarfında olgunlaştırma ve kurutma işlemi uygulanır. Bu fermentasyon sürecinin sonucunda, sucuk nem değeri %40’ın altına düşürülmüş ve yüzeyi mozaik görünümü almış şekildedir. Et ürünlerinde fermantasyon, etlerin kendilerine has koku, tat ve renge sahip olmalarını sağlar. Fermente sucuk dünyada ülkemize özgü olarak nitelendirilen bir fermente et ürünü...

Neden fermente sucuk tercih etmeliyiz?

Nesilden nesile aktarılan lezzetlere bir yenisini daha eklediklerini belirten Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy, “Fermente ürünlerle tanışıklığımız, insanlık tarihi kadar eski aslında. Fermente gıdalar, günümüzde gündemde olmakla beraber aslında binlerce yıldır devam eden bir beslenme alışkanlığının ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu tür gıdaların probiyotik açıdan daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Polonez olarak, nesiller boyunca aktarılan lezzetleri ve geleneksel mutfakların ayrıcalıklarını tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Yeni lezzetimizle de damakta yeri doldurulamayacak bir çalışmaya imza attığımız inancındayız” dedi.