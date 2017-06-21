ÖNERİLERE UYUN, BAYRAMDA KİLO ALMAYIN

Sebzeler sizi kurtaracaktır
Evde olduğunuz öğünleri hafif sebze yemekleri ile geçiştirin; çünkü dışarıda olduğunuzda, bayram ziyaretine gittiğinizde size mutlaka yiyecek bir şeyler, tatlılar ikram edilecektir. En hafif besinler sebzelerdir, az yağlı kızartma yapmadığınız sebzeler, sizin için kurtarıcı öğünlerdir.
Tatlıyı paylaşın
İkram edilen tatlıyı eşinizle, dostunuzla paylaşın; porsiyonu azalttığınızda fazla kaloriyi önlersiniz. Tabakta iki baklava varsa birini bırakın.
Hareketli olun
Yürüyerek gidebileceğiniz yerlere yürüyün, büyük şehirler için belki zor fakat yinede arabayı daha az kullanmaya çalışın. Akşamları yürüyüş yapın, illa spor salonuna, sahile gitmenize gerek yok. Sokağa çıkıp yürüyün. En azından erken saatlerde yenilen ikramların birazını yakmış olursunuz.
Bol su ve düşük kalorili içecekler için
Yaz dönemi olduğu için bol su içmeye devam edin. Sebzelerden oluşan düşük kalorili içecekler hem sıvı ihtiyacınızı karşılar, hem de daha çok yemenizi önler. Aralarda bol sebzeli, naneli, limonlu, buzlu soğuk su için.
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