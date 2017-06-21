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ÖNERİLERE UYUN, BAYRAMDA KİLO ALMAYIN

21 Haziran 2017 Çarşamba 08:17
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Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bir ay süren iftar ve sahur düzeninden sonra Bayram sabahı tatlılar, hamur işleri, kızartmalardan oluşan enfes bir kahvaltı sizi bekliyor olacaktır. Özlenen tatları mümkün olduğunca haftalara dağıtarak yemek gerektiğini söyleyen Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel bayramı kilo almadan geçirmenin püf noktalarını anlattı.

ÖNERİLERE UYUN, BAYRAMDA KİLO ALMAYIN
- Güne kahvaltı ile başlayın, ara öğünleri atlamayın. Öğle ve akşam yemekleri de yemelisiniz.
- Özlediğiniz yiyecekler, kısa süren iftar ve sahur arasında yemek için yetiştiremediğiniz güzel tatlılar olabilir. Özlenen tatları mümkün olduğunca haftalara dağıtarak yemeye çalışın.
- Ağırlık kontrolünü sağlayın. Her gün zararlı ya da kalorisi yüksek bir şeyler yediğinizde bu size 1-2 hafta içinde kilo aldırabilir. Hatta Ramazan Bayramı boyunca misafirliklerde yediğiniz tatlılar bile size fark etmeden 1-2 kilo aldırır. Bu nedenle yine günlük beslenme dengesi sağlanmalıdır.


Sebzeler sizi kurtaracaktır
Evde olduğunuz öğünleri hafif sebze yemekleri ile geçiştirin; çünkü dışarıda olduğunuzda, bayram ziyaretine gittiğinizde size mutlaka yiyecek bir şeyler, tatlılar ikram edilecektir. En hafif besinler sebzelerdir, az yağlı kızartma yapmadığınız sebzeler, sizin için kurtarıcı öğünlerdir.

Tatlıyı paylaşın
İkram edilen tatlıyı eşinizle, dostunuzla paylaşın; porsiyonu azalttığınızda fazla kaloriyi önlersiniz. Tabakta iki baklava varsa birini bırakın.

Hareketli olun
Yürüyerek gidebileceğiniz yerlere yürüyün, büyük şehirler için belki zor fakat yinede arabayı daha az kullanmaya çalışın. Akşamları yürüyüş yapın, illa spor salonuna, sahile gitmenize gerek yok. Sokağa çıkıp yürüyün. En azından erken saatlerde yenilen ikramların birazını yakmış olursunuz.

Bol su ve düşük kalorili içecekler için
Yaz dönemi olduğu için bol su içmeye devam edin. Sebzelerden oluşan düşük kalorili içecekler hem sıvı ihtiyacınızı karşılar, hem de daha çok yemenizi önler. Aralarda bol sebzeli, naneli, limonlu, buzlu soğuk su için.

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