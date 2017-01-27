"MİGRENDE CERRAHİ TEDAVİ AĞRILARI YÜZDE 76 AZALTIYOR"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Soner Büyükkınacı, migren tedavisinde cerrahi yöntemle hastaların genel ağrı düzeylerinde bilimsel olarak yüzde 76'lık bir azalma sağlandığını bildirdi. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkınacı, migren tedavisinde cerrahi yöntem hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Migrenin günümüzde insanlarda stres yükünün artmasıyla daha sık görüldüğüne dikkati çeken Büyükkınacı, gelişen teknoloji ve bilimsel çalışmalar sayesinde söz konusu rahatsızlığın önemli bir problem olmaktan çıktığını bildirdi. Büyükkınacı, migren ağrısının sosyoekonomik olarak da önemli derecede iş gücü kaybına yol açtığına vurgu yaptı. Son yıllarda geliştirilen ilaçların hastaları biraz olsun rahatlatırken, önemli yan etkilerinin kullanımlarını zorlaştırdığına işaret eden Büyükkınacı, şu açıklamalarda bulundu: "Artan bir sıklıkla uygulamaya başladığımız botox enjeksiyonları tedavi anlamında nihayet bizi daha da ileriye taşıdı. Migrende 2000 yılında geliştirilen son tedavi şekli olan mikro-endoskopik cerrahi yöntem ise botoxtan fayda gören hasta grubuna kalıcı çözüm açısından umut ışığı oldu. Cerrahi tedavinin hastalar üzerinde yüzde 90'a yakın bir başarıya ulaşması migren hastalarının yorgun ve mutsuz yüz ifadelerini gelecekte değiştirecek gibi görünüyor.

İnsanların yüzde 15'ini etkileyen bir rahatsızlık olan migren bu sayede hayatımızdan kolayca uzaklaştırılabilecek. En önemli konu ise hastaların büyük bir kısmının bu tedaviye uygun olması. Cerrahi tedavi temelde bir sinir gevşetme veya siniri devre dışı bırakma işlemidir. Sinir cerrahisi konusunda deneyimli ellerde yapılması gerekmektedir."

Ağrı düzeyinde yüzde 76'lık azalma

Büyükkınacı, hasta seçiminde tanının net olarak konmuş ve cerrah tarafından yapılan botox test uygulamasından kişinin fayda görmüş olması gerektiğini vurguladı. Tüm bu aşamaları geçmiş hastalara mikro-endoskopik yaklaşımla kalıcı tedavi uygulanabileceğini dile getiren Büyükkınacı, şunları kaydetti: "Alın bölgesine saçlı deriden yapılan yaklaşımla girilerek, migren ağrılarından sorumlu olduğu düşünülen sinirsel yapılar etkisiz hale getirilir. Böylece botoxun geçici olarak oluşturduğu etki kalıcı hale gelir. Ayrıca enseden başlayan ağrılar için de ense köküne yakın saçlı deride yapılan bir girişim ile bölgedeki sıkışan sinirler gevşetme yöntemi ile rahatlatılır.

Müdahale sonrası hastalar genelde aynı gün taburcu edilir. Hastaların genel ağrı düzeylerinde bilimsel olarak yüzde 76'lık bir azalma sağlanır. Ağrı sebebi ile hayattan zevk alamama, sadece migren hastalarının anlayabileceği bir durumdur. Ben de bir migren hastası olarak ağrısız bir yaşamın değerini biliyorum. Migren hastaları artık bu konuda bir çözüm olduğunu, çaresiz olmadıklarını bilmelidirler. Migren ağrısı çekenlerin bize başvurması yeni hayatları için atılmış güzel bir adım olacaktır."