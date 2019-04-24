MAPFRE Sigortalılar, Özel Sağlık Kurumlarında Fark Ücreti Ödemiyor!

Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden MAPFRE Sigorta’nın bir ilke imza atarak hayata geçirdiği “Fark Yok Sağlık Sigortası”, özel sağlık kurumlarından hizmet almayı tercih eden SGK’lılara önemli ayrıcalıklar sunuyor. “Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ile MAPFRE Sigortalılar, 50’nin üzerinde şehirde yer alan 500’ün üzerindeki özel sağlık kurumunda fark ücreti ödemiyor.

Arzu Tansuk: Sağlık hizmetlerinde standartları yükseltmeyi hedefliyoruz

MAPFRE Sigorta Bireysel Sağlık Sigortaları, Teknik ve Risk Analizi Servis Yöneticisi Arzu Tansuk, Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününün SGK’lılar için, özel sağlık kurumlarındaki SGK kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerinin standartlarını yükselttiğini ve yüksek maliyetli sağlık harcamalarının yükünü ortadan kaldırdığını iletti. Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın hem yatarak hem de ayakta tedavilerde geçerli olduğunu belirten Tansuk, “Bu sigorta poliçesi ile SGK’lılar, Mapfre anlaşmalı sağlık kurumlarında, Sağlık Bakanlığı ruhsatında tanımlı tüm branşlardan ve SGK anlaşması kapsamındaki kadrolu hekimlerin sunduğu nitelikli sağlık hizmetlerinden teminat kapsamı dâhilinde yararlanabiliyor. Üstelik sigortalılar yalnızca kendilerini değil, eşlerini ve çocuklarını da güvence altına alabiliyor” dedi.

Acil Diş ve 7/24 SOS ambulans hizmeti, anlaşmalı kurumlarda özel indirimler!

60 yaş altındaki tüm SGK’lıların yararlanabildiği Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, bekleme süresi olmadan sigortalıları güvence altına alıyor. Ayakta teminat limitinin yılda 10 kez olduğu poliçe kapsamında, özel kurumlarda geçerli acil diş teminatı ve SOS ambulans hizmetinden 7/24 ücretsiz olarak yararlanılabiliyor. MAPFRE Sigorta’nın anlaşmalı olduğu kurumlarda özel indirimli fiyatların uygulanabildiği poliçe, risk analizine ve isteğe bağlı olarak ömür boyu yenilenebiliyor.

Uygun ödeme koşulları

Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık Sigortası dahilinde, SGK kapsamında yasal olarak talep edilen 15 TL’lik muayene ücreti dışında herhangi bir ödeme yapmayan sigortalılar, poliçe primlerinde de kredi kartına dokuz taksite varan esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabiliyor. Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında detaylı bilgi, 0212 705 55 55 numaralı telefondan veya www.mapfre.com.tr adresinden alınabilir.