L’ORÉAL’den 2017’de rekor büyüme!

L'Oréal'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jean-Paul Agon, büyüme rakamları ile ilgili yaptığı açıklamada; “Güzellik sektörünün istikrarlı büyümeyi sürdürdüğü 2017 yılında, L’Oréal sürdürülebilir bir büyüme ve güçlü karlılık ile çok iyi bir yıl geçirdi. L'Oréal, yılın ikinci yarısı, özellikle de 4. çeyrekte, ilk yarıya oranla +%5,5 büyüme gösterdi. Tüm bölümleri olağanüstü bir büyüme gösteren L’Oréal’in özellikle lüks bölümünün satışlarında dikkat çekici büyüme kaydedildi. Aktif kozmetik bölümü, 2017 yılında tarihinde ilk kez 2 milyar Euro’luk bir satış başarısı elde etti. Markamızın profesyonel ürünler bölümü de yıl sonunda büyük gelişme kaydetti. L’Oréal olarak, güçlü ve birbirini tamamlayan geniş ürün portföyüne sahip markalarımıza güveniyoruz. Bu markaların her birinin global platformda 1 Milyar Euro’dan fazla satışı bulunuyor. 2018 için pazarın dinamik kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz. L’Oréal, inovasyon, marka gücü, dijital alandaki cesareti ve tüm dünyadaki ekiplerinin kalitesi ile 2018’de her zamankinden daha da avantajlı bir konumda olacak. Bu nedenle eminiz ki bu yıl da pazarın çok üzerinde bir performans sergileyecek, büyümede önemli bir gelişme sağlayacak ve karlılığımızı arttıracağız.

2017 dijitalleşmenin önemli oranda hızlandığı ve iki stratejik kanalda pozisyonumuzu güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. İlk olarak e-ticaret’te +%33.6 artış ile satışlarımız 2 milyar Avro olarak gerçekleşti. İkinci olarak, L’Oréal, 40 yıldır var olduğu ve çok yüksek potansiyeli olan seyahat perakende satışları alanında liderliğini perçinledi. Sonuçlara bakacak olursak, faaliyet marjı araştırma giderlerinin artması ve hedeflerimizin büyümesine rağmen, %18 ile rekor bir seviyeye ulaştı. Tüm operasyon parametrelerimizde gelişmeler kaydedildi ve sonuçların başarısı da rekor seviyedeki nakit akışımıza yansıdı” diye konuştu.

L'Oréal’in 2017 finansal rakamlarına coğrafi bölgeler bazında bakıldığında ise yeni pazarlar özellikle Asya Pasifik Bölgesi‘nin dinamizmi ile ilk kez 10 milyar Avro’nun üzerinde satış gerçekleştirdi. Doğu Avrupa’nın performansı da aynı şekilde devam etti.

L’Oréal satış başarılarının yanı sıra 2017’de, kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki liderliğini CDP’den 2. kez üç “A” notu alarak kanıtladı. L’Oréal aynı zamanda Vigeo Eiris tarafından da tüm sektörler içinde 1. sırada yer aldı. Equileap’ten ise cinsiyet eşitliği alanında dünyanın 1 numarası ödülünü aldı.