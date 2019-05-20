L’Oréal, 2019 Viva Technology’ye ‘Güzelliğin Geleceği’ ile damgasını vurdu

Yüz yıldan fazla bir süredir güzellik endüstrisinde tartışmasız bir lider ve yenilikleriyle öncü olan L'Oréal, “Herkes İçin Güzellik” misyonunu gelecekte de gerçekleştirmek ve yarının güzelliğini şekillendirmek için teknoloji ve dijital teknolojiden yararlanıyor. L'Oréal teknoloji ve dijitali bir araya getiren bu vizyonuyla Viva Technology’ye damgasını vurdu.

Teknolojiyi, geleceğin limitsiz ve kişiselleştirilmiş güzellik deneyimini yaratmak adına kullanan L’Oréal, tüm teknoloji dünyasında büyük önemi olan Vivatech’te, tanıtımını yaptığı yenilikleriyle büyük ilgi gördü. L'Oréal, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmanın yeni ve inovatif yollarını tüketicilerle buluştururken; birbirinden ilgi çekici uygulamalar ve demolarla dijital teknolojileri kullanmanın hayatlarımızı nasıl güzelleştirdiğini de gözler önüne serdi.

Vivatech’te L'Oréal Grup Dünya Başkanı ve CEO’su Jean-Paul Agon ve L'Oréal Grup Dijital Başkanı Lubomira Rochet, etkinliğin önemli bölümlerinden biri olan CEO Forum’da konuşmacı olarak yer aldı.

L'Oréal Grup Dijital Başkanı Lubomira Rochet Viva Technology ile ilgili olarak, “Her yıl teknoloji dünyasını Fransa’da bir araya getiren Viva Technology’nin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Çeşitlendirilmiş, herkesin erişebileceği, dünyanın farklı yerlerindeki güzellik beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan, kişiselleştirilebilir bir güzellik anlayışını, dijitalin gücünü de kapsayan bir vizyon ile paylaşmak, bizim için çok iyi bir fırsat oldu. Arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, sesli komut gibi yeni teknolojiler; bizim kişiselleştirilmiş hizmetlerimizi, daha fazla sayıda tüketiciye sunmamıza, daha dinamik ve sürdürülebilir şekilde üretim yapmamıza olanak sağlıyor. Ayrıca tüketicilerimizi yaratım sürecine entegre etmemize ve onlara diledikleri zaman, diledikleri yerde erişebilecekleri bir deneyim sunmamıza imkan veriyor” dedi.

Ziyaretçiler Vivatech’te; L’Oréal’in Sunduğu “Geleceğin Güzelliği” vizyonunu, 4 Farklı Stantta Keşfetme İmkanı Buldu.

Sınırsız Teknoloji:

L’Oréal, bu yılın en önemli yeniliklerinden biri olarak, arttırılmış gerçeklik ve yapay zeka şirketi olan ModiFace tarafından yaratılan bir deneyim olan “Virtual Hair Advisor” (Sanal Saç Danışmanı’nı) sundu. Virtual Hair Advisor, sesli komut özelliğini kullanıyor ve kullanıcıların sanal olarak farklı saç renklerini denemelerine olanak tanıyor. Virtual Hair Advisor aynı zamanda L'Oréal Professionel uzmanlarından tavsiyeler alınmasını da mümkün kılıyor.

Dijital cilt tanılayıcısı olan Vichy’nin SkinConsultAI çözümü, yaşlılık belirtilerini tespit etmek ve kişiye özel cilt bakımı önerileri sunmak için dermatologlarla birlikte geliştirildi. Modiface ve L’Oréal Araştırma & İnovasyon ortaklığıyla tasarlanan bu teknoloji, ciltte yaşlanmayla ilgili 15 senelik bilimsel araştırmalara ve yapay zekaya dayanıyor.

La Roche-Posay’den Effaclar Spotscan, akneye eğilimli ciltleri analiz etmek için dermatologlarla birlikte geliştirilen bir web uygulaması. Yapay zeka ve bilimsel verilere dayanan bu uygulama; akne sorunlarını tedavi etme, yaygınlaşmasını önleme gibi faydaların yanı sıra gerektiğinde bir dermatolağa yönlendirerek kişiye özel tavsiyeler de sunuyor.

Sınırsız Kişiselleştirme:

Lancôme Shade Finder, yapay zekaya dayalı gelişmiş bir teknoloji. Shade Finder tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak en ideal fondöten rengini tavsiye ediyor ve doğrudan satış noktasına yönlendiriyor. Bu kişiye özel hizmetin şu anda tüm dünyada sunulması için çalışmalar devam ediyor. 2019’un sonuna kadar toplam 1000 satış noktası bu hizmet için hazır olacak.

L’Oréal, kişiye özel fondötenlerin geniş ölçekli üretimini mümkün kılacak teknolojik bir yenilik olan My Little Factory’yi de ilk kez bu etkinlikte tanıttı.

Sınırsız Yaratıcılık:

“360° doğal bölge” ziyaretçilerin yapay zeka sayesinde sosyal medyada tespit edilmiş dünyanın dört bir yanındaki güzellik trendlerini keşfetmelerini mümkün kıldı.

Sınırsız Çeviklik: