Kurban Bayramı’ nda sağlıklı beslenme önerileri

Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda etin pişirilme şeklinden, saklanma koşullarına ve tüketimine kadar birçok konuda önemli noktaya dikkat çeken MedAmerikan Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Burcu S. Demir: “Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar kesildikten sonra uygun koşullarda taşınmaz ve muhafaza edilmezse, mikroorganizmaların çoğalarak ürettikleri toksinler hastalığa neden olabilir. Et hangi yöntemle pişerse pişsin hafif veya orta sıcaklıkta uzun bir süre pişirilmelidir.Bayram boyunca et tüketiminin artması nedeniyle bol yeşillik ve salata tüketilmelidir. Etleri sebzelerle birlikte pişirmek doyma hissini artıracağı gibi aşırı et tüketimini de önleyecektir” dedi.