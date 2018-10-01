KONTAKT LENS KULLANANLARIN %80’İ RİSK ALTINDA

Dünyadaki milyonlarca insan, görme bozukluklarının düzeltilmesinde, göz renginin değiştirilmesinde ya da kornea hastalıklarının tedavisinde kontakt lens kullanımından yararlanmaktadır. Ancak seçim ve kullanımda yapılan hatalar sebebiyle, kontakt lens kullananların %80’inin enfeksiyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Doç. Dr. Levent Akçay, “Öncellikle hastanın muayenesinin detaylı şekilde yapılması gerekmektedir. Muayenede kullanılacak lens tipi, derecesi, taban eğrisi ve çapı belirlenerek lensin göze uyumu maksimum duruma getirilmelidir. Muayenelerin dikkatli gerçekleştirilmemesi tercih edilen lensin çok sıkı ya da gevşek olmasına neden olabilmektedir. Ancak sadece bu adımları takip etmek de sağlıklı bir kontakt lens kullanımı için yeterli olmayacaktır. Lens kullanımında bir diğer önemli başlık ise hijyenik ve doğru lens kullanımıdır. Özellikle kontakt lenslerin temizlenmesi, durulanması, dezenfekte edilmesi, takıp ve çıkarılması esnasında birçok enfeksiyon riskinin oluşumuna davetiye çıkarmaktadır” dedi.

3 adımda doğru lens kullanımı

Lenslerin satın alınma sürecinden kullanımına kadar özellikle 3 adıma dikkat edilmesi ve 6 ayda bir periyodik kontrollerinin yapılması gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Akçay, “İlk adımda, kullanılacak lensin uygunluğu için göz muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Deneme lensi kullanmadan ve hekim kontrolü olmadan satın alınan kontakt lenslerin göz yüzeyinde sorun çıkarma ihtimali çok daha yüksektir. İkinci adımda ise kontakt lensin kullanımında özellikle el, yüz, kirpik temizliğine çok dikkat edilmelidir. Lens takmadan ve çıkarmadan önce eller en az 1 dakika süreyle yıkanmalıdır. Son adımda ise doğru lens kullanımını sağlamak ve şikayetleri minimuma indirmek için nezle, grip, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklarda enfeksiyon geçinceye kadar lens takılmamalıdır.” dedi.

En büyük tehlike ‘Akantomoeba Keratiti’

Kontakt lens kullanımında hijyene dikkat edilmemesi durumunda meydana gelebilecek en tehlikeli hastalığın akantemoeba keratiti olduğunu söyleyen Doç. Dr. Levent Akçay, “Akantemoebakerattiti, genellikle sıcak su havuzlarında, küvetlerde, kontakt lens sıvılarında ortaya çıkan amip enfeksiyonudur. Hastalık çok nadir görülmekle birlikte uzun süre kontrol altına alınmadığı taktirde korneada ülserasyon, görme kaybı hatta körlük ve enükleasyon ile sonlanabilen sonuçlara neden olmaktadır. Hastalığın en önemli belirtileri ise gözde ağrı, kızarıklık, akıntı, batma, görme netliğinin bozulması ve ışığa karşı hassasiyettir. Akantemoeba keratiti hastalığının tanısı oldukça zor koyulmaktadır bu nedenle hastalığın tedavisinde erken teşhis büyük önem taşımaktadır.” diyerek sözlerini tamamladı.

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