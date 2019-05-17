Kırışıklıkları önlemenin yeni yolu FOREO'da!

İlerleyen yaşlarla birlikte hücrelerimiz, dokularımız ve organlarımızda değişmeye başlar. Bu değişikliklerle birlikte ortaya çıkan yaşlanma da cildimizde kendini kırışıklıklar olarak gösterir. Cildin kolajen üretimi zamanla azalır, cildi destekleyen lifler ve kaslar zayıflamaya başlar. Ancak kırışıklıkların oluşumunun nedenleri bunlarla sınırlanamaz. Çünkü bazen genç yaştaki ciltlerde de kırışıklıklar, ince çizgiler ortaya çıkar ve olduğunuzdan yaşlı görünmenize neden olur.

Erkeklerde, doğru nemlendirmenin yapılmadığı ciltlerde stresin, zorlu şehir ve iş hayatının da etkisiyle belirli bir yaşın ardından kırışıklar daha fazla görünür. Eskiden minimum özenle bile mükemmel görünen cildimiz farklılaşmaya, canlılığını yitirmeye başlar. Her geçen yıl daha da hassaslaşan cildimizi sağlıklı tutmak için artık yeni uygulamaların vakti gelmiştir. İşte tam bu anda doğru nemlendirilmiş ciltler kırışıklıkların önlenmesi için önemli bir çıkış noktasıdır. İsveç menşeili kişisel bakım teknolojisi markası FOREO erkeklerin kırışıklıklara ‘’Hoşça kal’’ demenizi sağlayacak öneriler sunuyor.

Cildinizi Doğru Nemlendirin

Düzenli ve doğru ürünle nemlendirme, cilt bakımının altın kurallarından biridir. Cildinizin genç görünümünü, diri oluşunu ve sağlığını korumasını sağlayan nemlendirmenin en önemli adımı ise doğru bir nemlendirici tercih etmekten geçer. Cilt tipinize en uygun ürünü bulduktan sonra, nem dengesini korumak için günde iki kez uygulayın. Ayrıca, bakım kadar önemli olan bir nokta daha var: Su... Cildinizin nemini koruması için günde en az 2.5 litre su tüketmeyi unutmayın!

Stresten Uzak Durun

Ruh halinizdeki dalgalanmalar, iş ve özel hayatınızda yaşadığınız stres ve motivasyon düşüklükleri cildinize de yansır. Günün ortasında kısa bir sürede olsa dinlenmek, örneğin meditasyon yaparak düşüncelerden uzaklaşmak rahatlamanıza ve ruhsal dengenizi korumaya yardımcı olur. Stresten uzak kalmak cildinize yapacağınız bakım kadar önemlidir. Kırışıklıksız, genç ve diri görünen bir cilde sahip olmak için olabildiğince stresten uzak durmaya çalışın.

Kırışıklıkları, Doğru Ürünlerle Önleyin

Erkeklerin yaşlanma etkileriyle mücadelesinin en iyi yollarından biri de ciltlerinin tamamen temizlenmiş olduğundan emin olmalarıdır. Yeni kişisel bakım teknolojileri, etkin ve uygun maliyetli bir şekilde cildinizi temizlemenize ve kırışıklıklarla mücadele etmenize yardımcı olur. Klinik olarak elle yapılan temizliğe göre LUNA 2 for MEN ’nin cildi temizlemede %99.5 daha etkili olduğu kanıtlanmıştır, T-Sonic™ titreşimleri gözeneklerin, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltır.

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