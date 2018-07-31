Kavurucu sıcaklarda serinleten 8 sağlıklı içecek

Yaz aylarında soğuk içecekler her zamankinden daha popüler oluyor. O kadar ki, yılın geri kalanında sıcak içtiğimiz kahve ve çayın bile soğuk alternatifleri bu aylarda daha cazip bir hale geliyor. Ancak özellikle serinlemek ve yazın artan sıvı ihtiyacını karşılamak için tercih ettiğimiz asitli, gazlı veya kremalı soğuk içecekler, aldığımız kaloride sinsi bir atışa sebep olabiliyor. Bu artışın nedeni ise bu içeceklere ilave edilen şeker ve bazen kremadan kaynaklanıyor. Sonuç; alınan kilolar! Oysa kavurucu sıcaklarda hem serinlemek hem de sağlıklı beslenmeden ödün vermemek mümkün! Örneğin içeceğinizin içerisine şeker ve krema eklenmemiş olmasına dikkat edebilirsiniz ya da hazırlanırken bu içeriklerin çıkarılmasını isteyebilirsiniz. Aynı zamanda hafif bir tatlılık isterseniz kahvenize birkaç damla şekersiz vanilya şurubu ekletebilirsiniz. Dışarıda sağlıklı alternatifleri tercih etmenin yanı sıra evde sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Kahraman aşırı sıcaklarda yapımı oldukça kolay olan hem lezzetli hem sağlıklı pratik içecek tarifleri hazırladı.

BUZLU TÜRK KAHVESİ

Malzemeler: 2 Türk kahvesi fincanı pişirilmiş soğutulmuş Türk kahvesi, yarım su bardağı soğuk süt (gaz şikâyeti olanlar laktozsuz tercih edebilir), 4-5 kalıp buz, 1 adet kuru hurma.

Yapılışı: Bütün malzemeleri bir blendere ekleyin ve özellikle hurmalar tamamen parçalanana kadar öğütün. Bu tarif özellikle Türk kahvesi severlere hitap ediyor ve hurmanın vereceği hafif tatlılık sayesinde tatlı isteğinin de sağlıklı yoldan önüne geçmeye yardımcı oluyor.

ÇİLEKLİ FROZEN

Malzemeler: 15 adet çilek, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 bardak dolusu buz küpü, isteğe göre 1 tatlı kaşığı bal.

Yapılışı: Çilekleri saplarından ayırın ve bir tepsiye birbirine değmeyecek şekilde dizin. En az 4 saat buzlukta dondurun. Yoğurdu ise yarım saat buzlukta bekletin. Bütün malzemeleri blendere alın ve tamamen parçalanana kadar blenderi çalıştırın. İstediğiniz kıvama gelene kadar daha fazla buz ilave edebilirsiniz. İsteğe göre bal ilavesi de yapabilirsiniz. Çilek yüksek antioksidan içeriğiyle kalp sağlığından cilt sağlığına kadar birçok yararlı etkiye sahip.

FESLEĞENLİ LİMONATA

Malzemeler: 4 adet limon, 1 adet misket limonu, 4-5 yemek kaşığı bal, 10+ 5 yaprak fesleğen.

Yapılışı: Limonların ve misket limonunun kabuklarını, beyaz kısımlarını almayacak şekilde rendeleyin. 10 yaprak fesleğeni ince ince doğrayın. Bir kaba bal, fesleğen ile limon kabuklarını alın ve en az 3-4 saat buzdolabında bekletin (Ne kadar uzun süre bekletirseniz aromalar o kadar yoğun olacaktır.) Limon ve misket limonunun suyunu sıkın. Beklettiğiniz karşımı bir süzgece alın ve bu karışımı, üzerine limon suyunu dökerek, bir sürahiye alın. Üzerine 1,5 litre su ekleyin. (Daha yoğun tat isterseniz daha az ekleyebilirsiniz.) En sona ayırdığınız 5 yaprak fesleğeni de servis ederken bardaklara ilave edin. Fesleğen vücutta inflamasyonu azaltıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Limon ise yüksek C vitamini içermesi sayesinde sadece soğuk algınlığına değil kalp hastalığı gibi birçok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor.

SERİNLETİCİ KARPUZ İÇECEĞİ

Malzemeler: 400 gr karpuz (çekirdeklerinden ayrılmış), ½ adet limon suyu, buz

Yapılışı: Çekirdeklerinden ayrılmış karpuzu ve limon suyunu blendere koyun, tamamen sıvı hale gelene kadar blenderi orta şiddette çalıştırın. Kırılmış buzlarla servis edin. Karpuzun yüzde 92’si sudan oluşuyor ve bu sayede yaz aylarında artan sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda zengin mineral içeriği sayesinde yaz aylarında terle kaybedilen minerallerin vücuda tekrar alınmasını sağlıyor.

ANANASLI-ZENCEFİLLİ YAZ KOKTEYLİ

Malzemeler: 1 bütün ananas (soyulmuş ancak merkezindeki sert kısmını atmayın), 50 gram taze zencefil, ½ adet limon suyu ya da 1 adet misket limonu suyu, 400 ml su, buz

Yapılışı: Ananas ve zencefili tamamen ince bir püre haline gelene kadar blenderden geçirin. Ardından bir süzgeç yardımıyla süzün. Kaşığın tersiyle süzgeçteki posayı ezerek bütün suyun süzüldüğünden emin olun. Süzdüğünüz suya ½ adet limon ya da 1 adet misket limonunun suyunu ilave edin. Üzerine su ekleyin. Damak zevkinize göre eklenecek suyu azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. Soğuk servis edin. Dilerseniz süzdüğünüz pürenin bir kısmını hazırladığınız içeceğe ilave edip içeceğin lif içeriğini zenginleştirebilirsiniz.

NANELİ DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler: 1 salatalık, 10 dal nane, buz, 1 litre su.

Yapılışı: 1 adet salatalığı halka halka doğrayın, nane yapraklarını dallarından ayıklayın. 1 litre suya salatalık ile nane yapraklarını ekleyin ve bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün servis ederken taze nane yaprağı ve buzla servis edin. Salatalık içeriğindeki fisetin antioksidanı sayesinde beyin hücrelerinin korunmasında yardımcı oluyor.

ŞEFTALİLİ SODA

Malzemeler: 2 adet kokulu şeftali, ½ adet misket limonu, 2-3 dal taze biberiye, 2 şişe maden suyu.

Yapılışı: 1 adet şeftaliyi püre haline getirin ve içine ½ adet misket limonunu sıkın. Diğer şeftaliyi ise küp küp doğrayın. Bardaklara püre ve doğranmış şeftalileri ilave edin. Üzerine sodayı dökün. Buz ve taze biberiyeyi dallarıyla servis edin. Şeftali, içeriğindeki fosfor sayesinde kalsiyumla birlikte kemik ve diş sağlığını güçlendirmede etkili oluyor.

REYHANLI AYRAN

Malzemeler: 400 gr yoğurt, 10-15 yaprak taze reyhan, tuz.

Yapılışı: Bir rondoya ya da blendera yoğurt ve reyhan yapraklarını ekleyin. Reyhan yaprakları tamamen parçalanana kadar blenderdan geçirin. Damak zevkinize göre tuz ekleyin. Tuz tüketimini mümkün olduğunca en aza indirmek için ayran yoğurt vb. yiyecek ve içecekleri taze ya da kuru baharatlarda tatlandırabilirsiniz. Reyhan, mor renginden de anlaşılacağı üzere çok yüksek antioksidan içeriğine sahip ve bu sayede anti-aging ile kansere karşı koruma özelliği gösteriyor.