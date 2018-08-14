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Kanser araştırmalarında umut ışığı

Kanser araştırmalarında umut ışığı

14 Ağustos 2018 Salı 13:43
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Kanser araştırmalarında umut ışığı

Uluslararası saygın bir tıp dergisi olan Cancer Letters’de yayınlanan bir çalışmaya göre, Çinli araştırmacılar akciğer kanseri hücrelerinin büyümesini engelleyebilecek veya teşvik edebilecek 21 temel proteini tanımladılar.

Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, genom çapında tarama tekniklerini kullanarak, gen ekspresyonunu kontrol eden ve insan genomundaki bilgileri kodlayan DNA dizilerine bağlanmış temel proteinler olan 1.530 transkripsiyon faktörünü (TF'ler) test ettiler. Araştırmaya göre; tanımlanan proteinler içinde 11 tanesinin akciğer kanseri hücrelerinin büyümesini önleyen tümör baskılayıcıları olduğu ve diğer 10 proteinin ise akciğer kanserine neden olma potansiyeli taşıdığı bulunmuştur.

Ek olarak çalışmada, 10 tehlikeli proteinden biri olan IRX5'in, sigara kullanan akciğer kanseri hastalarında sıklıkla yüksek seviyelerde olduğu gösterilmiştir. Fareler üzerinde yapılan deneylerde ise araştırmacılar IRX5'i inhibe ederek akciğer kanseri hücrelerinin büyümesini durdurmayı başardılar.

Akciğer kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanserlerden biridir ve kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinin başında gelmektedir. Çin'de, her yıl 730.000 yeni vaka ve akciğer kanserinden 610.000 ölüm rapor edilmektedir. Akciğer kanseri hastalarının sadece yüzde 18'i tanıdan sonra beş yıldan fazla yaşayabilmektedir. Bu araştırma akciğer kanseri araştırmaları açısından önemli bir aşamayı temsil etmektedir.

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