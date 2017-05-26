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İFTARDA YİYECEKLERE DİKKAT…

26 Mayıs 2017 Cuma 10:15
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Ramazan ayı kronik hastalıkları olan kişilerin hastalıklarının nüksetmemesi için çok daha dikkatli davranmaları gereken bir dönem… Özellikle uzun süreli açlık ve susuzlukla tetiklenen migrenle savaşanların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Hastane Derindere Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Keriman Oğuz’dan migren hastalarının Ramazan ayı boyunca dikkat etmesi gerekenleri öğrendik...

İFTARDA YİYECEKLERE DİKKAT…
Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülen, kişinin günlük yaşam aktivitesini, iş verimliliğini ve konsantrasyonunu önemli derecede etkileyebilen migrenin ülkemizde her 6-7 kişiden birinde görüldüğünü dile getiren Uzm. Dr. Keriman Oğuz; ‘Kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 2 kat daha fazla ve daha şiddetli görülen migren atakları genellikle 4-72 saat sürer. Ağrı tek taraflı ve zonklayıcıdır. Baş ağrısı, yürümek ya da öne eğilmek gibi fiziksel aktiviteler ile şiddetlenir. Ağrıya bulantı ve kusma eşlik edebilir. Işık ve yüksek sese karşı hassasiyet oluşur. Migren atağını başlatabilen veya atak geçirme riskini artıran tetikleyiciler vardır. Her migren tetikleyicisi, tüm hastalarda ağrıya neden olmayabilir. Stres, menstrüasyon, açlık, az veya fazla uyumak, alkol (özellikle şarap), koku (parfüm ya da keskin kokulu oda kokuları veya kimyasallar) sigara dumanı, parlak ışık, hava değişimleri (nem, basınç, rüzgar) ve bazı besinler migreni tetikleyebilir’ açıklamasında bulundu.

Oruç tutarken migren ağrısı yaşamak istemiyorsanız…

İftar ve sahurda beyaz peynirden mümkün olduğunca uzak durun. Özellikle sert peynirlerde olan tiramin maddesi migreninizi tetikleyebilir.
Magnezyum, koenzim Q10, riboflavin içeren ve migren ağrılarını azaltan hurma, mercimek, nohut, kuru fasulye, tam tahıllar, ıspanak, nane, pazı, roka, pancar gibi yeşil yapraklı sebzelere sofranızda yer açın. Turşu ve salamura gıdalar gibi fermente yiyecekler migreninizi tetikleyebilir; bu nedenle ölçülü tüketin. Özellikle hem tiramin hem de histamin içeren lahana turşusunu mümkün olduğunca yememeye çalışın. Turşudan vazgeçmem diyenlerdenseniz hazır turşular yerine tiramin ve histamin oranı daha düşük olan ev yapımı turşuları tercih edin.
Salam, sucuk, sosis, pastırma, jambon gibi ısıl işlem görmüş gıdaları sofranızdan kaldırın.
İftardan sonra çay ve kahve tüketimini sınırlandırın.
İftarla sahur arasında en az 2 litre su için.
Şekerli tatlılardan uzak durun.
Lezzet artırmak için kullanılan monosodyum glutamat (MSG) içeriği olan işlenmiş ve ambalajlı gıdaları tüketmeyin.
Çok sık kahve içmeyin; çünkü kafein azlığı veya yoksunluğu da ağrılarınızı artırabilir.


Aşırı yağlı, kızartma ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmek yerine, sebze ağırlıklı beslenmeyi tercih edin.
İftar ve sahur arasında az ve sık sık beslenin.
Sahur yapmadan oruç tutmamaya çalışın.
Uyku düzeniniz değiştiği için atakların görülme sıklığı artabilir. Dinlenme fırsatlarınızı değerlendirin. Az uyku veya fazla uyku migren ağrısını tetikleyebilir.
Migren stresle birlikte tetiklenen bir ağrı olduğu için stresten uzak durun. Rahatlamak için kendinizi yormadan, 30 dakikalık yürüyüşler yapın.
Gün içinde açlık ile baş ağrısı tetiklenme olasılığından dolayı aşırı fiziksel aktiviteden kaçının.
Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya çalışın. Çıkmanız gerekiyorsa koruyucu şapka ve gözlük kullanın.
Çok sıcak ve nemli bir ortamdan klimalı soğuk bir ortama geçiş gibi ani ısı değişikliklerinden kaçının.
Çok uzun süreli bilgisayar ve televizyon başında kalmayın. Her fırsatta mola vererek gözlerinizi dinlendirin.
Gürültülü ve havasız ortamlardan kaçının.
Migren ağrıları başladığında karanlık, sessiz bir odada dinlenin, uyuyun ya da ağrı bölgesine buz uygulaması yapın.
Şiddetli ve sık ataklar yaşıyorsanız mutlaka nöroloji uzmanına başvurun.

Anadolu Haber Ajansı
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