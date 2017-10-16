banner181

banner213
banner210
Ana SayfaSAĞLIK

Hareketsizlik kalp sağlığınızı tehdit ediyor…

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:41
Bu haber 672 kez okundu

Kalbimiz daha doğmadan önce yorulma dinlenme bilmeden her gün 100 bin defa atan en hayati organımızdır. Bu mühendislik harikası muazzam makine günde yaklaşık 10 tonluk bir tankı doldurabilecek kanı pompalarken çoğu zaman çalıştığının farkında bile olmazsınız. Ancak siz bunu bir ağrı, sıkışma veya düzensiz atım ile fark ediyorsanız kalbinizde bir şeyler ters gidiyor olabilir. Acıbadem Ankara Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serkan Duyuler, sağlıklı bir kalp için yapılması gerekenleri anlatıyor…

Hareketsizlik kalp sağlığınızı tehdit ediyor…
“Her yıl milyonlarca insan kalp hastalıklarına bağlı sebeplerden kaybediliyor. Bir o kadar insanında hayat şartları kalp hastalıkları nedeniyle kısıtlanıyor.” İfadelerini kullanan Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serkan Duyuler sözlerine şöyle devam ediyor: “ Her ne kadar irsi sebepler kalp hastalıklarına önemli yer tutsa da, kalp sağlımızı bozan sebepler yine bizim kendi elimizde olan şeyler. Mesela sigara gibi. Sadece sigarayı bırakarak kalp hastalığı riskinizi 3 kat azaltabilirsiniz. Ya da yediğiniz ekmeği bir kaç dilim azaltarak diyabet yani şeker hastalığı olma riskinizi azaltabileceğiniz gibi. Ne yiyip içtiğiniz sandığınızdan çok daha fazla sağlığınızı etkiliyor. Tansiyon yüksekliğini örnek verirsek bir çok tansiyon hastasının asıl sorunu ya fazla kiloları ya da fazla tuz tüketimi.”

Günde 10 bin adım atın!
Kalp sağlığını tehdit eden diğer bir durumun ise hareketsizlik olduğunun altını çizen Duyuluer; “ Günde ortalama 10 bin adım atarak kalbinizi korumaya katkıda bulunabilirsiniz. Hareket için bütün fırsatları değerlendirmek önemli. İş yerinde asansör kullanmamak, işe gidip gelirken birkaç durak ötede inmek ve yürümek veya aracınızı biraz uzağa park edip yürümek gibi. Özellikle genç nesillerinde sağlıklı olabilmesi için hareket şart. Çocukların televizyon, bilgisayar, tablet karşısında vakit geçirmelerindense anne babalarıyla yürüyüş veya yüzme gibi bir egzersiz yapmaları verimli vakit geçirme adına en sağlıklı seçenek olacaktır. “


Sağlıklı bir kalp için;

1-Daha hareketli olmaya çalışın

2-Adım sayınızı arttırın

3-Yemek porsiyonlarınız küçültün

4-Düzenlikalp muayenenizi yaptırın

5-Tansiyonunuzu, şekerinizi, kolesterolünüzü ölçtürmeyi ihmal etmeyin.

6-Kalbiniz size kendini fark ettirmeden siz kalbinizin farkında olun. Kalbinizi sevin… 
Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.