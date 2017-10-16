Hareketsizlik kalp sağlığınızı tehdit ediyor…

“Her yıl milyonlarca insan kalp hastalıklarına bağlı sebeplerden kaybediliyor. Bir o kadar insanında hayat şartları kalp hastalıkları nedeniyle kısıtlanıyor.” İfadelerini kullanan Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serkan Duyuler sözlerine şöyle devam ediyor: “ Her ne kadar irsi sebepler kalp hastalıklarına önemli yer tutsa da, kalp sağlımızı bozan sebepler yine bizim kendi elimizde olan şeyler. Mesela sigara gibi. Sadece sigarayı bırakarak kalp hastalığı riskinizi 3 kat azaltabilirsiniz. Ya da yediğiniz ekmeği bir kaç dilim azaltarak diyabet yani şeker hastalığı olma riskinizi azaltabileceğiniz gibi. Ne yiyip içtiğiniz sandığınızdan çok daha fazla sağlığınızı etkiliyor. Tansiyon yüksekliğini örnek verirsek bir çok tansiyon hastasının asıl sorunu ya fazla kiloları ya da fazla tuz tüketimi.”



Günde 10 bin adım atın!

Kalp sağlığını tehdit eden diğer bir durumun ise hareketsizlik olduğunun altını çizen Duyuluer; “ Günde ortalama 10 bin adım atarak kalbinizi korumaya katkıda bulunabilirsiniz. Hareket için bütün fırsatları değerlendirmek önemli. İş yerinde asansör kullanmamak, işe gidip gelirken birkaç durak ötede inmek ve yürümek veya aracınızı biraz uzağa park edip yürümek gibi. Özellikle genç nesillerinde sağlıklı olabilmesi için hareket şart. Çocukların televizyon, bilgisayar, tablet karşısında vakit geçirmelerindense anne babalarıyla yürüyüş veya yüzme gibi bir egzersiz yapmaları verimli vakit geçirme adına en sağlıklı seçenek olacaktır. “

Sağlıklı bir kalp için;

1-Daha hareketli olmaya çalışın

2-Adım sayınızı arttırın

3-Yemek porsiyonlarınız küçültün

4-Düzenlikalp muayenenizi yaptırın

5-Tansiyonunuzu, şekerinizi, kolesterolünüzü ölçtürmeyi ihmal etmeyin.

6-Kalbiniz size kendini fark ettirmeden siz kalbinizin farkında olun. Kalbinizi sevin…Basın Bülteni