Gribi su ile atlatın!

“Aldığımız antioksidanlar, vitaminler, mineraller mikroplarla savaşıyor, bize düşense bunların vücudumuzdan atılmasını sağlamak” diyen Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü, “Yeterli su tüketiminiz yoksa, bağışıklık sisteminiz istediği kadar güçlü olsun, mikropları ve virüsleri vücudunuzdan atamazsınız. Yeterli su tüketimi yapıp yapmadığınızı günde kaç kere idrara çıktığınızı kontrol ederek takip edebilirsiniz. Günde 6 - 7 defa, açık renk idrarınız varsa su tüketiminiz yeterlidir.”
Yumurtanın demirinden maksimum faydalanabilmek için çok uzun süre pişirilmemiş olması ve yanında C vitamini içeren meyve veya sebzeyle tüketilmesi faydalı olur. Kaliteli protein kaynakları olan et, tavuk ve balığa sofranızda yer verin. Günde 5 - 7 porsiyon meyve - sebze tüketin. İki öğünde salata, bir öğünde sebze, iki kere de yumruğunuz büyüklüğünde bir meyve yemeniz yeterli olacaktır. Salatalarınızda mutlaka birkaç renk malzeme olsun. Havuç, tere, roka, kırmızılahana, şalgam, turp, marul, kıvırcık, pancarla leziz ve sağlıklı salatalar yapabilirsiniz. Meyvelerinizi çeşitlendirin. Portakal, nar, kivi, elma, ananas, mango, armut ve ayva yemenin şimdi tam zamanı. Renkler arttıkça, aldığınız vitamin ve antioksidan çeşitliliği de artacaktır.
Basın Bülteni
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