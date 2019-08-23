Geleneksel tat, yeni ambalaj

Yüzeyi kıvırcık olan ve tam olgunlaştığı dönemde Marmara bölgesinin bereketli topraklarından toplanan siyah zeytinler, yalnızca tuz ilave edilerek bidonlara koyuluyor. Tıpkı ev yapımı gibi, bidonlarda sürekli çevrilerek üretilensele zeytininin kendine has tadı ve aroması, en az altı ay özel ortamda bekletilerek ortaya çıkıyor. Tatlandıktan sonra tane tane seçilerek lezzetini en güzel saklayan yeni fıçı tenekelerde satışa sunuluyor.

ÇEVRECİ

Doğadan aldığı lezzetin karşılığını doğayı korumaya yönelik yatırımlar ile veren Fora Zeytin, doğada uzun süre kalan ve neredeyse bin yıl boyunca çözünmeyen plastik ambalajlarını doğa dostu ambalajlar ile değiştiriyor. Güneş ülkesi olan ülkemizde, büyük ölçüde güneş enerjisi ile çalışan dünyanın en büyük zeytin işleme tesisinde üretilen zeytinler için çevre dostu ambalajlar tercih ediliyor.

PRATİK

Lezzetinin yanı sıra doğayı da koruyan yeni ambalajı ile Fora Sele Zeytini, plastik tüketimini de azaltıyor. Aynı zamanda hem şık hem de pratik teneke kutu, özel kapağı sayesinde yeniden defalarca kullanılabiliyor.