DOĞAL ÜRÜNLER GÜNLÜK TÜKETİMDE İLK SIRAYA YERLEŞİYOR

İSTANBUL (AA) - Taze, doğal ve katkısız gıdaları kaynağından tüketicilere ulaştıran online alışveriş markası Tazedirekt'te, doğal süt, yumurta ve yoğurdun yanı sıra ekşi maya, karabuğday ve siyez ekmekleri, kuruyemiş, süt reçeli ve kuşkonmaz yaz döneminde en çok satan ürünler olarak öne çıktı. Tazedirekt'ten yapılan açıklamaya göre, tüketicinin markette ya da pazarda kolayca bulunamayan doğal ve üretim noktası belli olan özel, el yapımı ve yöresel ürünlere talebi her geçen gün artıyor. Özel üreticilerden aldığı ve yerel üreticilere kendi ürettirdiği taze, doğal ve katkısız lezzetleri kaynağından tüketicilere ulaştıran Tazedirekt, değişen beslenme alışkanlıklarına ve doğal ürün arayışına sunduğu hizmet ve ürün çeşitliliği ile tüketicilerin ilk adresleri arasında yer aldı. Macrocenter'ın kuvvetli altyapısı ve hizmet kalitesiyle ürünlerini tüketicilere ulaştıran Tazedirekt, anlaşmalı üreticilere kendi ürettirdiği günlük süt, yumurta ve yoğurt ürünleri ile yaz döneminde büyük rağbet gördü. Ekşi maya, gurme hamburger, karabuğday ve siyez ekmekleri, yöresinden toplanıp özenle kurutulan kuruyemişler, süt reçeli, kuşkonmaz ise en çok satan ürünler olarak öne çıktı. Yaz aylarında doğal, sağlıklı ve hafif gıdaların daha fazla tercih edilmesine bağlı olarak satış grafiğini yükselten kinoa ve chia tohumu, kadınların Tazedirekt'ten en çok sipariş verdiği ürünler arasında yer aldı.



Bin 600 üründen oluşan özel bir seçki sunuluyor

Sebze, meyve, et ürünleri, süt ve süt ürünleri, kahvaltılık ürünler, temel gıda ve bakliyat, atıştırmalıklar, unlu mamuller, bebek ürünleri ve içecekler olmak üzere 9 ana kategoride satış yapan Tazedirekt.com web sitesi üzerinden yaklaşık bin 600 üründen oluşan özel bir seçki sunuluyor.

Komşu çiftliklerden aldığı ürünler ve özel üretimleriyle öne çıkan Tazedirekt, ürün portföyüne dünyanın farklı noktalarındaki yerel üreticilerden topladığı özel lezzetleri de ekledi.

Türkiye'de yeni keşfedilmeye başlayan ve en küçük tahıl diye bilinen teff, lahana ve turpgiller ailesinden gelen kale bitkisi, renkli pazı, siyah domates, bilinen cevizden farklı iki çeşidi ile pikan ve makademia cevizi de her gün sınırlı stokları ile Tazedirekt'te tüketicilere sunuluyor.



Farklı yaşam tarzlarına yönelik pratik paketler

Tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı alternatifli paket seçenekleriyle pratik çözümler sunan Tazedirekt, "yaza merhaba", "balık sofrası", "sağlıklı atıştırmalıklar", "haftasonu kahvaltısı", "diyabetik ürünler", "sporculara özel" gibi ürün paketleriyle her yaş grubundan farklı yaşam tarzına sahip tüketicilerin beğeni ve ihtiyaçlarına zengin ürün yelpazesiyle cevap veriyor. Tazedirekt, hafta içi saat 22:00'a, hafta sonu saat 18:00'a kadar uzanan esnek teslimat saatleriyle haftanın 7 günü müşterilerinin siparişlerini kapılarına götürüyor.

Anadolu Haber Ajansı