"DİŞ ETİ ÇEKİLMELERİNE MÜDAHALEDE GECİKMEYİN"

İSTANBUL (AA) - Hospitadent Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Ece Toptaş, diş çekilmelerine geç müdahalenin diş kaybına sebep olabileceğini belirterek, "Erken müdahale nasıl hayat kurtarıyorsa diş eti çekilmelerinde de erken teşhis diş kurtarır." uyarısında bulundu.

Toptaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de çok yaygın olarak görülen diş eti çekilmesini, "dişleri saran diş eti dokusunun pozisyonunun diş köklerinin açığa çıkmasına yol açacak şekilde yer değiştirmesi" şeklinde tanımladı.

Geç kalınmış diş eti çekilmelerinin diş kaybına sebep olabileceğinin altını çizen Toptaş, "Erken müdahale nasıl hayat kurtarıyorsa diş eti çekilmelerinde de erken teşhis diş kurtarır. Tüm tedavi yöntemlerinde de ilk önce yapılacak işlem etkili bir plak ve diş taşı temizliğidir." ifadelerini kullandı.

Toptaş, diş eti çekilmelerinde dişlerin kök yüzeylerinin açığa çıktığını ve ağız içinde eskisine göre daha uzun görünmeye başladığını kaydetti. Kökleri açığa çıktığı için dişlerde hassasiyet meydana geldiğini belirten Toptaş, diş etleri daha az sardığı için dişlerde sallanma da görülebileceğini aktardı.

- "Diş eti çekilmelerinin nedenleri"

Toptaş, diş eti çekilmesinin birçok etken sebebiyle meydana gelebileceğini belirterek, bunları şu şekilde sıraladı:

"Esas olarak bakterilerin yol açtığı ve diş etinin iltihaplanmasına neden olan periodontal hastalıklar. Bu enfeksiyon, diş etinin ve dişleri yerinde tutan çene kemiğinin yıkılmasına neden olur ve diş eti çekilmesinin en sık görülen nedenidir. Bazı kişiler diş etlerinin ve çene kemiğinin genetik özelliklerine bağlı olarak diş eti çekilmesine daha yatkın olabilirler. Dişlerin çok sert fırçalanması ve yetersiz ağız bakımı. Kadınlarda özellikle hamilelik ve menopoz dönemlerindeki hormon değişimleri. Diş sıkma veya gıcırdatma. Bu konudaki alışkanlık dişlere aşırı yük bindirerek diş etlerinin çekilmesine neden olabilir. Dişlerin pozisyonlarındaki bozukluklar, tütün ürünlerinin tüketilmesi, dudak ve dildeki piercingler."

- "İlk yapılması gereken plak ve diş taşı temizliği"

Toptaş, diş eti çekilmelerinin tedavi yöntemlerine değinerek, çekilmenin tipine ve yapısına göre tedavinin değişiklik gösterdiğini aktardı.

Ancak tüm tedavi yöntemlerinde ilk önce yapılacak işlemin etkili bir plak ve diş taşı temizliği olduğunu kaydeden Toptaş, şu ifadeleri kullandı:

"Diş eti çekilmesinin fonksiyonu ve estetiği bozacak kadar derin olduğu koşullarda ise cerrahi işlem gerekli olabilir. Böyle durumlarda diş eti hastalıkları uzmanı hastayı detaylı bir şekilde muayene ederek çekilmenin tipine en uygun cerrahi yöntemi seçer. Bu yöntemler, damak, sağlıklı diş eti gibi çevre dokulardan parçalar alarak kök yüzeylerinin adeta bir yama gibi kapatılması şeklinde olabildiği gibi, doku parçası almadan sadece çekilmenin olduğu bölgedeki diş etinde çeşitli düzenlemeler yapılarak da uygulanmaktadır."

Anadolu Haber Ajansı