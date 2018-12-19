Cilde iyi gelen besinler

Balık: Yağlı balıklar (Somon, uskumru ringa balığı gibi), omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3 cilt sağlığını korumada çok önemlidir. Omega-3 yağ asitleri cildin kalın, yumuşak ve nemli olmasını sağlar. Yetersiz omega-3 alımı kuru bir cilde sebebiyet verebilir. Aynı zamanda balıklar E vitamininden zengindir. E vitamini ise cildin serbest radikallerden korunmasını sağlayan önemli bir antioksidandır.

Avakado: Esansiyel yağlardan, E vitamini ve C vitamini yönünden zengindir. C vitamini kolajen yapımına yardımcı olarak cildin güzel görünmesinde büyük rol oynar. Kolajenler cildin dayanıklı ve sağlıklı olmasını sağlayan ana proteinlerdir.

Ceviz: Omega asitlerinden zengindir. Bunun dışında demir, E vitamini, C vitamini ve selenyum içerir. Cildin düzgün fonksiyonlar sağlamasını ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Tatlı patates: Beta-karoten ve pro-vitamin A içerir. Bu antioksidanlar, cildi güneş ışıklarına ve güneş yanıklarına karşı korur.

Brokoli: Cilt sağlığı için gerekli önemli vitamin ve mineralleri - demir, A vitamini, C vitamini- içerir. Brokoli aynı zamanda sulforafan denilen bileşim içerir. Aynı zamanda cildi zararlı güneş ışınlarından korunmasını sağlar.