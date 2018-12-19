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Cilde iyi gelen besinler

Düzenli ve dengeli beslenme sağlık açısından pek çok önem taşıyor. Sağlıksız ve gelişigüzel yapılan diyetler metabolizmaya zarar veriyor, sağlıksız kilo alımına neden oluyor, hatta kalp karaciğer gibi organlara bile zarar verebiliyor. Yanlış yapılan diyetlerden zarar gören başka bir organ ise cildimizdir. Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Ömür Karamahmut cildimizi korumaya yardımcı 5 altın besin hakkında bilgi verdi.

Cilde iyi gelen besinler

Düzenli ve dengeli beslenme sağlık açısından pek çok önem taşıyor. Sağlıksız ve gelişigüzel yapılan diyetler metabolizmaya zarar veriyor, sağlıksız kilo alımına neden oluyor, hatta kalp karaciğer gibi organlara bile zarar verebiliyor. Yanlış yapılan diyetlerden zarar gören başka bir organ ise cildimizdir. Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Ömür Karamahmut cildimizi korumaya yardımcı 5 altın besin hakkında bilgi verdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:08
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Cilde iyi gelen besinler

Balık: Yağlı balıklar (Somon, uskumru ringa balığı gibi), omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3 cilt sağlığını korumada çok önemlidir. Omega-3 yağ asitleri cildin kalın, yumuşak ve nemli olmasını sağlar. Yetersiz omega-3 alımı kuru bir cilde sebebiyet verebilir. Aynı zamanda balıklar E vitamininden zengindir. E vitamini ise cildin serbest radikallerden korunmasını sağlayan önemli bir antioksidandır.

Avakado: Esansiyel yağlardan, E vitamini ve C vitamini yönünden zengindir. C vitamini kolajen yapımına yardımcı olarak cildin güzel görünmesinde büyük rol oynar. Kolajenler cildin dayanıklı ve sağlıklı olmasını sağlayan ana proteinlerdir.

Ceviz: Omega asitlerinden zengindir. Bunun dışında demir, E vitamini, C vitamini ve selenyum içerir. Cildin düzgün fonksiyonlar sağlamasını ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Tatlı patates: Beta-karoten ve pro-vitamin A içerir. Bu antioksidanlar, cildi güneş ışıklarına ve güneş yanıklarına karşı korur.

Brokoli: Cilt sağlığı için gerekli önemli vitamin ve mineralleri - demir, A vitamini, C vitamini- içerir. Brokoli aynı zamanda sulforafan denilen bileşim içerir. Aynı zamanda cildi zararlı güneş ışınlarından korunmasını sağlar.

Son Güncelleme: 19.12.2018 11:32
Anahtar Kelimeler:
BesinlerBesinCilt
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