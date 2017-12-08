BU BESİNLER DOĞURGANLIĞI ARTIRIYOR!

Anne olmak hiç kuşkusuz hemen her kadının hayali. Ancak günümüzde değişen çevre şartları, beslenme alışkanlıkları, hayat tarzı ve sosyal koşullar nedeniyle hamile kalabilmekte güçlükler yaşanabiliyor. Bunun önemli nedenlerinden biri ise bu olumsuz faktörlerden en çok etkilenen yapılardan biri olan yumurtanın sayı ve kalitesinde problemler yaşanması. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şule Selvi yumurtanın hem kalitesini hem de sayısını artırmak için öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmek gerektiğine dikkat çekerek, “Özellikle içerdikleri kolin, inositol, folik asit, omega 3, A ile D vitamini ve amino asitler sayesinde yumurta kalitesini artıran faydalı besinleri düzenli olarak tüketmek çok önemli” diyor. Çünkü Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre; sağlıklı ve dengeli beslenerek hamile kalma şansını yüzde 80 oranında yükseltmek mümkün olabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şule Selvi hamilelik şansını artıran besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Yumurta

Kolin, inositol, A ve E vitamini bakımından zengin olan yumurta amino asit, yani protein değeri açısından da en iyi besinlerden biri. Günde 1 ya da 2 yumurtayı çeşitli şekillerde tüketmenizde fayda var.

Karaciğer

Organizmaların detoks organı olan karaciğer folik asit, inositol, kolin ve B vitamini içeriğiyle en faydalı gıdalardan biri olarak belirtiliyor. Ayrıca çok iyi de demir kaynağı. Karaciğeri haftada 2 kez tüketmeniz yumurta kalitesi üzerinde çok fayda sağlayacaktır.

Yeşil sebzeler

Ispanak, karalahana, brüksel lahanası, kuşkonmaz ile marul gibi yeşil sebzeler folik asit ve demir içerikleriyle yardımcı oluyorlar. Besin değerlerini yitirmemeleri için yeşil sebzeleri buharda ya da haşlanmış olarak pişirmeye özen gösterin.

Süt ve süt ürünleri

Süt ve süt ürünleri protein ile kalsiyumdan oldukça zenginler. Bunların yanı sıra sütün yağındaki fosfolipidler hücresel aktiviteyi ve hücre zarını koruyorlar. Sütü sade olarak içmek yerine sütten elde edilen ürünleri tercih edin. Bunun nedeni ise yoğurt ve türevlerinin ayrıca probiyotik içerikleri sayesinde bağışıklık sistemi ile bağırsak faaliyetlerinde de fayda sağlamaları. Eğer fazla kilonuz yoksa özellikle yoğurt, ayran, kefir ve beyaz peynirin yağlı olanlarını tercih edin.

Balık

Omega 3’ün embriyoların tutunmasında ve yumurta kalitesini arttırmada önemi ispatlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şule Selvi somon, sardalye ve hamsi gibi yüksek omega 3 içeren balıkları sofranızda haftada 2 kez mutlaka bulundurmanız gerektiğine dikkat çekiyor.

Fındık, badem, ceviz

Avokado, fındık, badem, ceviz ve zeytin de yüksek omega 3 içerikleriyle beslenme listenizde mutlaka bulundurmanız gereken besinler arasında yer alıyor.

Bu önerilere dikkat!

-Uygunsuz koşullarda hazırlanmış hazır konserve ve paketlenmiş gıdaların toksik etki yaratma potansiyelleri var. Bisphenol A içerdikleri için plastik şişedeki su ve hazır içeceklerin de embriyotoksik etkileriyle embriyo sağlığı açısından zararlı olabileceği yönünde görüşler yoğunlaşıyor. Bu nedenle yiyeceklerinizi evde hazırlamaya ve su ile diğer içecekleri cam şişe ya da sürahide muhafaza etmeye özen gösterin.

-Yüksek miktarda şeker içeren gıdalardan uzak durun. Şeker metabolizmasındaki bozulmalar, yüksek insülin uyarısı ve direnci yoluyla hormonlar üzerinde negatif etki yaratarak hamile kalmayı önleyebiliyor. Ayrıca hamilelik oluşumunu olumsuz etkileyen fazla kiloların da nedenlerinden biri. Tatlandırıcılar ve tatlandırıcılarla yapılan ürünler de benzer şekilde etki ediyor. Şeker ve şeker içerdikleri için meyve yerine kuru meyveleri (hurma, kuru kayısı, kuru incir gibi) tercih edilebilirsiniz.

-Sigara ve alkolden de kesinlikle uzak durun.

-Günde 1 fincan kahve ve 2 bardak çaydan fazlasını tüketmemeye dikkat edin.

-Günde 1,5-2 litre su içmek ( saf su olarak) ve 5 bin adım yürüyüş yapmak da hormonlar ile hücre sağlığının yanı sıra alınan besinlerin de daha etkin olmaları için gerekiyor.