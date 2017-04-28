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BEL FITIĞI HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

28 Nisan 2017 Cuma 11:49
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Toplumda sık görülen bir sağlık sorunu olan bel fıtığı, her 10 kişiden sekizinde görülüyor. Her ağrının bel fıtığı olmadığına dikkat çeken Liv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hilal Yıldız, “Bel kaslarının gerginliği, omurga kemiklerini bağlayan bağlardaki zorlanmalar, omurgada kaymalar bel ağrılarına sebep oluyor. Bu nedenle herkes bel fıtığı olma riski taşıyor” dedi. Uzm. Dr. Hilal Yıldız bel fıtığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çekiyor.

BEL FITIĞI HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
BEL FITIĞI AĞIR KALDIRANLARDA OLUR: YANLIŞ

Ağır kaldırmak bir risk faktörüdür. Çünkü ağır olan bir cismi kontrolsüz kaldırdığınız zaman bel omurgasının belli yerlerinde basınç artışı olur. Bu da diskin içindeki çekirdeğin yer değiştirmesi ve basınca dayanamayıp dışarı çıkmasına yol açar. Fakat bel fıtığı sürekli oturan bireylerde de görülebilir.

BEL FITIĞI OLANLAR SERT YERDE YATMALIDIR: YANLIŞ

Aslında çok sert zemin, omurga için rahatsız edici olabilir. Yarı sert ortopedik bir yatak bel fıtığı rahatsızlığı olan kişiler için çok daha ideal. Ancak ağrılı dönemde, özellikle yatış pozisyonuna dikkat etmek gerekiyor.


BEL FITIĞI AMELİYATINDAN SONRA SÜREKLİ KORSE TAKILMALIDIR: YANLIŞ

Korse bel kaslarının görevini aldığı için zayıflatıyor. İdeal olansa bel kaslarının güçlü olmasıdır. Ancak kas ağrısının yoğun olduğu dönemlerde, uzun saatler ayakta kalma, yolculuk gibi durumlarda iki haftayı geçmeyecek şekilde korse takılabilir.

TUVALET İHTİYACI DIŞINDA KALKMADAN KESİN YATAK İSTİRAHATİ GEREKİR: YANLIŞ

Hasta neredeyse ameliyattan hemen sonra bile ayağa kaldırılıyor. Ameliyattan sonraki bir ay içinde, aşırı bel hareketi yapmak, öne-arkaya eğilmek, dönmek ve uzun süre oturmak önerilmiyor. Yavaş yavaş hareket ve egzersizler başlar. Hasta kısa sürede günlük yaşama dönebilir.


BEL FITIĞI AMELİYATINDA FELÇ KALMA RİSKİ YÜKSEK: YANLIŞ

Günümüzde değişik ameliyat yöntemleri var artık. Felç kalma gibi durumlara çok az tanık oluyoruz. Ameliyat noktasına gelen kişinin rahatlıkla ameliyat olması öneriliyor. Önemli olan hasta için ameliyat gerekliliğinin titizlikle değerlendirilmesidir.


SPOR BEL FITIĞINI ÖNLÜYOR: YANLIŞ

Bel fıtığının sebeplerinden biri de uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmak. Vücut ağırlığı alt kısımdaki sekmenlere biniyor ve disk, olması gerektiğinden daha fazla yük taşıyor. Kasların güçlü olması için hareket şart. Düzenli yapılan yüzme, pilates ve yoga gibi sporlar, bütün kasları eşit çalıştırarak güçlendiriyor. Bu da bel fıtığını büyük ölçüde engelliyor.

Anadolu Haber Ajansı
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