Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
93888
ALTIN
252.835
DOLAR
6.5717
STERLİN
8.2320
EURO
7.4976

Bayramda doğru beslenme!

Bayram demek geniş sofralar, aile ziyaretleri ve bol bol yemek demek. Her gittiğiniz evde tatlılar, kızartmalar olabiliyor. Bayramda beslenmeyle ilgili Fitoterapi UzmanıDr. Ümit Aktaş , “Yanlış beslenerek hasta oluyor, doğru beslenerek de şifa buluyoruz. Bayram sofralarını şifaya çevirmek mümkün” diyor.

Bayramda doğru beslenme!

Bayram demek geniş sofralar, aile ziyaretleri ve bol bol yemek demek. Her gittiğiniz evde tatlılar, kızartmalar olabiliyor. Bayramda beslenmeyle ilgili Fitoterapi UzmanıDr. Ümit Aktaş , “Yanlış beslenerek hasta oluyor, doğru beslenerek de şifa buluyoruz. Bayram sofralarını şifaya çevirmek mümkün” diyor.

14 Ağustos 2018 Salı 13:25
7419 Okunma
Bayramda doğru beslenme!

KEMİK SUYU ŞİFA OLUYOR!

Türkiye’nin fitoterapi alanında eğitim alan ilk tıp doktorlarından Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Yıllardır bize kolesterolü yükseltip damarlara tıkanıklık yarattığı için et, sakatat ve yumurta yedirmediler. Halbuki bu besinler son derece değerli protein kaynakları olmaları yanında, önemli mineral ve vitaminler de içerirler. Kemikli etle pişirilmiş yemekler, kemik suyuna yapılmış çorbalar doğal şifa kaynağıdır. Kemik iliği öyle değerli bir besin maddesidir ki ne çocuklarınızı ne de kendinizi ondan mahrum bırakmayın” dedi. Kırmızı etin birçok faydası olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Serbest dolaşan bütün hayvanlarda Omega 3 bulunur. Et, protein kaynağıdır” dedi.

ÇOCUKLARINIZA BAYRAM ŞEKERİ DİYE ZEHİR VERMEYİN!

Bayramların vazgeçilmez geleneği tatlı tüketimi ile ilgili Aktaş, “Endüstriyel olarak üretilmiş olan tüm şuruplu tatlılarda nişasta bazlı şeker kullanılıyor. Nişasta bazlı şeker, bilinen tüm şeker formlarının içinde en zararlısı. İster pancardan ister mısırdan elde edilsin, şeker şekerdir” gibi bir söylemle bu zehir savunulmaya kalkılsa da durum hiç de öyle değil. Diyabet, kanser, alzheimer gibi hastalıkların patlamasının ardında şeker tüketimi olduğunu biliyoruz. Nişasta bazlı şeker tüketildiğinde ise bu tablo dehşet verici bir hale bürünüyor. Nişasta bazlı şeker obeziteye, insülin direncine, karaciğer yağlanmasına, Alzheimer’a, diyabete, kalp damar hastalıklarına ve kansere yakalanma sıklığını artırıyor .Çocuklarınıza bayram diye şeker vermeyin, onları bu düşmanla tanıştırmayın” dedi.

Ayrıca endüstriyel olarak üretilmiş tüm gıdalardan kendinizi ve çocuklarınızı uzak tutun diyen Aktaş, “Tuzlu ya da tatlı, pakete girmiş hiçbir hazır gıdayı tüketmeyin. Pastane ürünleri ve şerbetli tatlılar yemeyin. Böylece sadece nişasta bazlı şekerden değil, bu yiyeceklerle birlikte gelen tüm zehirlerden de korunmuş olursunuz” önerisinde bulunuyor.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser araştırmalarında umut ışığı
Kanser araştırmalarında umut ışığı
Yazın ateşinizi yükselten 8 neden
Yazın ateşinizi yükselten 8 neden
Kurban Bayramı’ nda sağlıklı beslenme önerileri
Kurban Bayramı’ nda sağlıklı beslenme önerileri
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim