Bayramda doğru beslenme!

KEMİK SUYU ŞİFA OLUYOR!

Türkiye’nin fitoterapi alanında eğitim alan ilk tıp doktorlarından Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Yıllardır bize kolesterolü yükseltip damarlara tıkanıklık yarattığı için et, sakatat ve yumurta yedirmediler. Halbuki bu besinler son derece değerli protein kaynakları olmaları yanında, önemli mineral ve vitaminler de içerirler. Kemikli etle pişirilmiş yemekler, kemik suyuna yapılmış çorbalar doğal şifa kaynağıdır. Kemik iliği öyle değerli bir besin maddesidir ki ne çocuklarınızı ne de kendinizi ondan mahrum bırakmayın” dedi. Kırmızı etin birçok faydası olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Serbest dolaşan bütün hayvanlarda Omega 3 bulunur. Et, protein kaynağıdır” dedi.

ÇOCUKLARINIZA BAYRAM ŞEKERİ DİYE ZEHİR VERMEYİN!

Bayramların vazgeçilmez geleneği tatlı tüketimi ile ilgili Aktaş, “Endüstriyel olarak üretilmiş olan tüm şuruplu tatlılarda nişasta bazlı şeker kullanılıyor. Nişasta bazlı şeker, bilinen tüm şeker formlarının içinde en zararlısı. İster pancardan ister mısırdan elde edilsin, şeker şekerdir” gibi bir söylemle bu zehir savunulmaya kalkılsa da durum hiç de öyle değil. Diyabet, kanser, alzheimer gibi hastalıkların patlamasının ardında şeker tüketimi olduğunu biliyoruz. Nişasta bazlı şeker tüketildiğinde ise bu tablo dehşet verici bir hale bürünüyor. Nişasta bazlı şeker obeziteye, insülin direncine, karaciğer yağlanmasına, Alzheimer’a, diyabete, kalp damar hastalıklarına ve kansere yakalanma sıklığını artırıyor .Çocuklarınıza bayram diye şeker vermeyin, onları bu düşmanla tanıştırmayın” dedi.

Ayrıca endüstriyel olarak üretilmiş tüm gıdalardan kendinizi ve çocuklarınızı uzak tutun diyen Aktaş, “Tuzlu ya da tatlı, pakete girmiş hiçbir hazır gıdayı tüketmeyin. Pastane ürünleri ve şerbetli tatlılar yemeyin. Böylece sadece nişasta bazlı şekerden değil, bu yiyeceklerle birlikte gelen tüm zehirlerden de korunmuş olursunuz” önerisinde bulunuyor.”