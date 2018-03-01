Baharla birlikte gelen alerjilere, bahar yorgunluğuna ve cilt kuruluğuna karşı neler yapmalı?

İlkbahar; tabiatın değişimi ile başlayıp vücudumuza ve kişiliğimize yayılan mutluluğun sebebidir. Kalın kıyafetlerden kurtulup, ince kıyafetlere geçmek daha rahat ve daha özgür hissetmemizi sağlar. Günlerin uzaması, sıcaklıkların artışı, kuşların cıvıltısı, ağaçların çiçeklenmesi bizlerin üzerinde olumlu etkilere neden olurken, kış aylarından bahar aylarına geçiş aslında bir o kadar da zorlu bir süreçtir. Peki; baharın gelmesi ile birlikte canlanmak için hangi besin desteklerinden faydalanabiliriz?

İlkbahara Girerken Alerjiye Dikkat!

Özellikle ilkbahara girerken ortamda çok sayıda bakteri ve virüs hastalıklara davetiye çıkarır. Bu nedenle bağışıklık sisteminin güçlü tutulması çok önemlidir. Çiçek tozları (polenler) alerjiyi güçlü bir biçimde tetikledikleri için riskli kişilerde sıkıntı yaratırlar. Alerjiden korunmanın en önemli yolu alerjenden kaçınmaktır. Bununla birlikte çiçek tozlarından kaçınmak çok zordur. Bu nedenle daha bahar gelmeden, koruyucu olarak, besin desteklerinden faydalanılabilir. Zade Vital’in bu dönemde önerileri:

* Bağışıklık sistemini destekleyerek, alerjik hastalardan korunmada ve tedavisinde yardımcı olarak Soğuk Pres Çörek Otu Yağı. Elde edilen klinik araştırmaların sonuçlarına göre çörek otu yağı kullanımı; burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, burun akıntısı ve hapşırma ataklarının azaltılmasına doğal yollardan destek oluyor.

* İleri teknoloji ile Soğuk Pres Nar Çekirdeği Yağı + Soğuk Pres Çörek Otu Yağı ve Omega 3 Balık yağını tek kapsülde sunan Zade Vital Immufix. Immufix bir kapsül ile vücudun günlük Omega 3-5, ALA (Alfa Linolenik Asit) ve vitamin (A, D, E), mineral, eser element ihtiyaçlarını karşılamaya ve bağışıklık sistemini özel olarak desteklemeye yardımcı oluyor.

Mevsim Geçişinde Vücudunuz Yorgun Düşebilir…

Bahar ayları mevsim geçişi nedeniyle hormonların da değiştiği zamanlardır. Kıştan çıkışın ve yeni bir mevsime adapte olmanın getirdiği bir yorgunluk durumu da yine baharda karşımıza çıkan sağlık sorunlarından biridir. Uyku düzenine dikkat edilmesi bu sorunla başa çıkılmasında önemlidir. Diğer taraftan enerji verici takviyeler de kullanılabilir. Zade Vital’in bu dönemde önerileri:

* Doğal enerji kaynağı olarak kullanılan Soğuk Pres Rüşeym Yağı. Rüşeym, buğday tanesinin embriyo kısmı olup filizlenme için gerekli tüm enerji ve besin kaynaklarını bünyesinde barındırıyor. Yapısında A ve D vitaminlerini doğal olarak bulundurmasının yanı sıra E vitamini oranı da oldukça yüksek. 1 ton buğday özünden ancak 300ml rüşeym yağı elde edilebiliyor.

* Ceviz Yağı, Rüşeym Yağı, Fındık Yağı ve Yer Fıstığı Yağı’nı 1 Kutuda Sunan Combo Performance. İnsan vücudunun günlük Omega 3-6, vitamin (A, D, E), mineral, eser element ihtiyaçlarını karşılayarak enerji ve performansı artırmak amacıyla beslenmeye destek olarak kullanılabilen Combo Performance, pratik bir kullanım fırsatı sunuyor. Rüşeym Yağı doğal enerji kaynağı, Omega 3 esansiyel yağ asitlerinden zengin olan Ceviz Yağı iyi bir enerji kaynağı, Fındık Yağı antioksidan kaynağı ve Yer Fıstığı yağı antioksidan kaynağı olarak yorgunluğa karşı destek oluyor.

* Omega 3 Balık Yağı İçeren Koenzim Q10: Bahar yorgunluğuna karşı destekçiler arasında yer alabiliyor.

Cildi Yenileme Zamanı

Kış aylarından enerjimizi düşüren, yorgun hissettiren bir başka konuda güneşin yokluğunda kendimizi çirkin ve mutsuz hissetmemizdir. Soğuğun etkisiyle cildimiz, dudaklarımız ve saçlarımız kurur ve bize kötü görünebilir. Bunun için de doğal yağlardan faydalanabilirsiniz. Aynada kendinizi güzel görmek sizi hem mutlu hem de enerjik hissettirecektir. Zade Vital’in bu dönemde önerileri:

* Yıpranan saçlar ve kuruyan ciltler için doğal nemlendirici olarak Soğuk Pres Hindistan Cevizi Yağı: Yapılan araştırmalarda hindistan cevizi yağının deri hidrasyonunda iyileşmeye destek olduğu ve nemlendirici olarak kullanıldığında da etkili ve güvenilir olabileceği belirtiliyor. Hindistan cevizi yağının yapısında bulunan laurik asit sayesinde, saç gövdesine ulaşabildiğini, böylece yıpranmış saç uçlarına bakım yaparak yumuşak ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olabiliyor.

* Gece serumu olarak Soğuk Pres Yeşil Kahve Çekirdeği Yağı: Yapılan klinik çalışmalar, yeşil kahve çekirdeği yağının gece serumu olarak kullanımının ciltte ışığa bağlı hasar oluşmasını engelleme, ciltteki lekeleri iyileştirme, kırışıklıkları azaltma, ciltte sıkılaşma sağlama ve hiperpigmentasyonu engelleme özelliklerinin olduğunu gösteriyor.

* Cildi içerden destekleyen, Combo Derma: Zade Vital® Combo Derma, vücudun günlük Omega 3-5-6, vitamin (A, D, E), mineral ve eser element ihtiyaçlarını karşılıyor, cildin güzelleşmesini sağlamak amacıyla besin desteği olarak kullanılıyor. Zade Vital® Combo Derma’nın içerisinde, özellikle sebore, kepek gibi saçlı cilt sorunlarına karşı kullanılabilen Soğuk Pres Isırgan Tohumu Yağı, Soğuk Pres Çörek Otu Yağı, antiaging (yaşlanma etkilerini geciktirici) ve antiinflamatuvar (yangı giderici) özellikleri ile Soğuk Pres Nar Çekirdeği Yağı ve yaşlanma etkilerini geciktirmeye, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı, saç dökülmesini önleme ve cilt sağlığına destek olma gibi faydaları olan Soğuk Pres Rüşeym Yağı bulunuyor.

Zade Vital tüm ürünlerini Konya’daki Zade Vital İlaç Üretim Tesisleri’nde Uluslararası GMP (Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında üretiyor.