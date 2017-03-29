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BAHAR YORGUNLUĞUYLA BAŞA ÇIKMANIN 10 ETKİN YOLU

29 Mart 2017 Çarşamba 09:54
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Bahar ayları, kimileri için enerji kaynağıyken kimileri için de ne yazık ki yorgunluk sebebi olabiliyor. Baharın yüzünü gösterdiği bugünlerde sürekli uykulu, yorgun ve halsiz hissediyorsanız beslenme ve yaşam tarzınızda yapacağınız değişikliklerle enerjinizi geri kazanabilirsiniz. Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Şükran Yıldız bahar yorgunluğuyla başa çıkmanın püf noktalarını anlattı.

BAHAR YORGUNLUĞUYLA BAŞA ÇIKMANIN 10 ETKİN YOLU
1)Kahvaltınızda yumurta ve peynir tüketerek protein alımınızı arttırma yoluna giderken akşam yemeklerinde genelde ızgaralar veya sebze yemekleri tercih edin. Sebze yemeklerinin yanında yoğurt /ayran tercih ederek tok kalma süresini uzatabilirsiniz.
2)Sigara tüketiyorsanız C vitamini alımınızı içmeyen birine göre 2 kat daha fazla olacak şekilde ayarlamalısınız. C vitamini kivi, maydanoz, portakal, mandalinada bolca bulunmaktadır. Alkol tüketimi de yorgunluk ve bitkinliğe neden olduğundan sınırlandırmanız gerekir.
3)Tam buğday, çavdar, yulaf ve tam tahıllı besinlerde bulunan B grubu vitaminler sayesinde mental ve fiziksel olarak daha dinç hissedebilirsiniz.
4)Her öğünde mevsim sebzeleri bulundurarak kan yağlarını düşürebilir ve sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasını sağlayabilirsiniz.
5)Kafeinli ve şekerli içecekleri azaltın. Kahve, çay, hazır meyve suyu, asitli içecekler ve benzerleri gibi kafeinli içecekler yerine bitkisel çayları rahatlatıcı etkilerinden de yararlanmak için tercih edebilirsiniz.
6)Günde 2-2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Vücudun susuz kalması halsizlik, bitkinlik hatta sürekli açlık hissedilmesine neden olabiliyor. Su tüketimi zor oluyorsa içerisine dilimlenmiş elma, limon, nane yaprakları atabilirsiniz.
7)Yaban mersini, gojiberry ve siyah üzüm antioksidan kapasitesi nedeniyle çok iyi bir ara öğün alternatifidir. Gün içerisinde 1-2 yemek kaşığı tüketmek yeterli olacaktır.
8)Kefir ve probiyotik yoğurtlar tüketmek sindirim sisteminizi ve dolayısıyla bağışıklık sisteminizi destekler. Özellikle probiyotik yoğurdun yanına alacağınız biraz çiğ badem ara öğünde yağ yakımını destekler ve tok tutar.
9)Renkli sebze ve meyvelerle beslenin. Kırmızı, yeşil, turuncu, sarı her renk sebze ve meyveler A ve C vitamini açısından zengin besinlerdir. Aynı zamanda antioksidanlardan selenyum ve çinkoyu da oldukça iyi bir şekilde barındırırlar.
10)Gün içerisinde enerjinizi yüksek tutmak için ara öğünleri atlamayın. Ara öğünlerde fındık, ceviz, badem gibi sağlıklı yağlı tohumları veya taze-kuru meyvelerle antioksidanları almayı ihmal etmeyin.
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