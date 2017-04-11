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BAHAR ALERJİSİNİ ÖNLEMENİN 13 YOLU!

11 Nisan 2017 Salı 10:37
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Baharın gelmesiyle birlikte havalar ısınmaya, doğa yeniden canlanmaya başlıyor. Ağaçlar çiçek açıyor, toprak çemenleniyor ve çiçekler açıyor ve baharın gelmesi ile bazılarımız da burun akması, hapşırma, göz kızarması, öksürük, nefes tıkanması ve cilt kaşınması yakınmaları başlıyor. Gücünü Okan Üniversitesi’nin bilgi ve birikiminden alan, Okan Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Üskül bahar alerjisine karşı uyarıyor.

BAHAR ALERJİSİNİ ÖNLEMENİN 13 YOLU!
Bahar Alerjisi Nedir?

Vücudumuzda alerjik reaksiyonların oluşmasına neden olan maddelere “allerjen” denir. En sık karşılaşılan ve en iyi bilinen allerjenler polen, küf, ev tozu akarları ve hayvan tüyleridir. Allerjenler hedef organlarda ki bunlar en sık burun ve gözlerdir, bir takım biyokimyasal reaksiyonlara, salgılara neden olurlar. Salınan bu maddelerden en iyi bilineni Histamindir. Histamin, vücut sıvılarının damarlardan dokulara sızmasına neden olur. Bu da vücutta genel kaşıntı, gözlerde yaşarma, kızarıklık, burunda tıkanıklık ve akıntı, akciğerde ise sekresyon artışı, öksürük, hırıltı vb. şikâyetlere neden olur.

Baharla birlikte çimen, ot, çiçek ve ağaçların çiçek açmaları ile polenler atmosfere yayılırlar ve ağız, burun, göz ve ciğerlerimize kadar ulaşırlar. Özellikle rüzgârlı havalardan sonra polenler havaya daha çok dağıldığı için şikâyetler artar. Bazı süs bitkilerinin çiçeklerinin polenleri ise ağır olduğu için hava yolu ile dağılamazlar. Bunlar da arı ve böceklerle çevreye yayılırlar. En tipik bahar allerjisi allerjik rinit şeklinde görülür. Allerjik bünyesi olanların %30’unda allerjik rinit izlenir.

Alerjik Riniti Olan Hastaların Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

Sigara içmeyin ve yanınızda içirmeyin.
Tozlu ve polenli ortamlarda bulunmayın, eğer bulunmak zorundaysanız mutlaka maske kullanın. Polen yoğunluğu en çok sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde olmaktadır. Bu saatlerde dışarı çıkmamaya çalışın.
Polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun. Rüzgarlı havalarda evde kalmaya çalışın.
Burnun dış kısmına ve göz çevresine çok ince bir tabaka şeklinde vazelin sürün, polenler vazeline yapışmakta ve böylece vücuda girişleri engellenmektedir.
Özellikle kaloriferli evlerde kuru ev havası allerjik rinitin kötüleşmesine neden olabileceğinden, evde hava nemlendiricisi kullanın.
Klimalarda kullanılan filtreleri her ay değiştirin, allerjenleri tutan özel filtreler alın.
Evinizde tüylü hayvan beslemekten ve bitki bulundurmaktan kaçının.
Beden temizliğinize dikkat edin, düzenli olarak el ve yüzünüzü yıkarsanız vücudunuza girmek üzere olan polenleri engellersiniz.
Yatmadan önce duş almak, saçları yıkamak yararlı olur.
Polen mevsiminde giysilerinizi açık havada kurutmayın. Şapka ve ceketlerinizi daha sık yıkayın.
Tüylü ve yünlü battaniyeler yerine pamuklu ve sentetik olanları tercih edin.
Toz barındırabilecek tarzda kilim, halı gibi ev eşyalarını kullanmamaya özen gösterin.
Polen mevsiminde arabada giderken pencereleri kapalı tutun.

Anadolu Haber Ajansı
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