Armis Yatak büyümeye devam ediyor

Armis Yatak, her dekorasyon anlayışına, zevkine uygun olabilecek, geniş renk seçenekleri, özgün tasarımlarıyla göz dolduran bazaları ve yatak başlıkları ile; yatak odasında kendi tarzını ortaya koymak isteyenlere hem sağlıklı uyku konforunu hem de zarafeti bir arada sunuyor.

Konforlu ve sağlıklı uyku anlayışına yeni bir soluk getiren Armis Yatak’ın ürün yelpazesinde; yatak, baza, başlık ürün gamının yanı sıra uyku konforunu tamamlayacak yorgan, yastık, alez, bebek takımlarından oluşan beyaz grubu ve çeşitli renklerde battaniyeler de yer alıyor.

Dekorasyon severlerin ve evinde kaliteli şıklığı yaratmak isteyenlerin adresi olacak Bursa Zabo Tekstil Mobilya’daki Armis Yatak Mağazası, haftanın her günü 09:00-20:00 saatleri arası hizmet veriyor.

Armis Yatak’ın birbirinden şık ve konforlu ürünleri ile tanışmak için size en yakın ArmisYatak Mağazası’nı www.armisyatak.com adresinden öğrenebilirsiniz.