"3 MİLYON KİŞİ DİYABETLİ OLDUĞUNDAN HABERSİZ"

İSTANBUL (AA) - Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Alphan, yapılan bilimsel çalışmalarla Türkiye'de 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğunun belirlendiğini ancak yaklaşık 3 milyon kişinin ise hastalığından habersiz yaşadığının tespit edildiğini bildirdi.

Alphan, yaptığı yazılı açıklamada, diyabette besinlerin tüketim miktarlarının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'de diyabetli sayısı kadar, gizli şeker olarak bilinen, gelecekte diyabette yakalanma ihtimali oldukça yüksek gecikmiş glukoz intoleransı hastalarının bulunduğunu vurgulayan Alphan, şöyle devam etti:

"Yapılan bilimsel çalışmalarla ülkemizde 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğundan haberdar olmadığı tespit edildi. Diyabet hastalığının görülme sıklığının obezitenin artışına paralel olarak hızla arttığı ve 20 yaş üzeri her 5 kişiden birinin diyabetli olduğu ortaya çıktı. Diyabetlilerde beslenme tedavisi çok önemli. Hastaların kendi kendilerini kontrol edebilmeleri için diyabet konusunda mutlaka bilgilendirilmeleri gerekiyor. Kan şekerlerini kontrol altında tutabilen diyabetlilere belirli miktarda şeker bile verilebiliyor. Diyabetin beslenme tedavisinde esas olan, hangi besinin ne miktarda ve ne zaman yenileceğinin çok iyi bilinmesidir."

Prof. Dr. Alphan, kan şekerini yükseltenin tüketilen karbonhidrat miktarı olduğunu anlatarak, öğünlerde tüketilen bu besinlerin miktarlarının çok dikkatli izlenmesi gerektiğini kaydetti.

- "Hastalar yasaklarla boğuşuyor"

Diyabetten milattan önce bile bahsedildiğini aktaran Alphan, hastaların yanlış bilgilendirildiğini ifade etti.

Alphan, yanlış bilgilendirmeler nedeniyle hastaların yasaklarla boğuştuğunu vurgulayarak, "Pek çok yasakla karşı karşıya kalınca da hastalar diyetlerini uygulamamaya başlıyorlar. Halbuki diyabetteki beslenme, herkesin uygulaması gereken sağlıklı beslenme tarzıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsülini yaparsak istediğimizi yeriz" düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. Alphan, fiziksel aktivitenin insülin direncini azalttığını hatırlatarak, düzenli fiziksel egzersizin diyabet hastalarının tedavisinin önemli bir bileşeni olarak önerildiğini bildirdi.