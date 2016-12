"1 MİLYONDAN FAZLA HASTA BAKICIYA İHTİYAÇ VAR"

İSTANBUL (AA) - EMRAH GÜNEY



Sağlıklı Toplum Derneği Başkanı Serpil Keskin, 1 milyondan fazla hasta bakıcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "5 yıl içinde 3 milyon hasta bakıcı ve sağlık müfettişi yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Her yıl en az 300 bin hasta bakıcı yetiştireceğiz. Bu eğitimlerle var olan hasta bakıcı açığını kapatmış olacağız." dedi. Sağlıklı Toplum Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 2013'te imzalanan, "Hasta ve Yaşlı Bakımı Uyumu Protokolü" kapsamında başlatılan saha çalışmaları devam ediyor. Sağlıklı Toplum Derneği Başkanı Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü rakamlara göre Türkiye'deki eğitimli hasta bakıcı sayısının yetersiz olduğunu ve bununla ilgili 3 yıldır çalıştıklarını söyledi. Bu yıl sonuna kadar bin kişiye eğitim vereceklerini ifade eden Keskin, ön çalışmanın ardından eğitimlerin aralık ayında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde başlayacağını, sırasıyla Gaziantep, İzmir, Bursa, Trabzon, İstanbul ve Ankara'da devam edeceğini dile getirdi. Tüm hasta bakıcılarının uluslararası kalite belgesi olacağını aktaran Keskin, "Hasta ve bakım sorununu en alt düzeye çekip güvenilir bir bakım hizmeti sağlanacak. Sağlık müfettişleri de hasta bakıcılarını sürekli kontrol ve takip edecekler." diye konuştu.



Bir milyondan fazla hasta bakıcıya ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Keskin, "5 yıl içinde 3 milyon hasta bakıcı ve sağlık müfettişi yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Her yıl en az 300 bin hasta bakıcı yetiştireceğiz. Bu eğitimlerle var olan hasta bakıcı açığını kapatmış olacağız. 17 milyona yaklaşan yaşlı, hasta, engelli gibi kısa dönem evde yatan hasta, yaşlı merkezleri ve çocukluk çağı hastalıklarda bakım olmak üzere Türkiye'de ilk defa hasta bakım adayları uluslararası eğitime alınacak." ifadelerini kullandı.



En az 2 bin lira maaş alacaklar

Keskin, hasta bakımı yapacaklarda en az lise mezunu ve 18 ila 40 yaşları arasında olma şartının arandığını, adayların uluslararası testlerden geçirilerek eğitime alınacağını dile getirdi. Adayların bin 865 saatlik teori ve uygulama dersleri alacaklarını belirten Keskin, "İşi bilen, kendine güvenen profesyonel hasta bakıcılar yetiştireceğiz. Hasta bakıcıların insani ve vicdani yönü kuvvetli olmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu. Keskin, hasta bakıcı maaş başlangıcının ise 2 bin lira olacağını, bakım süresi ve hastalıklara göre maaşların değişiklik göstereceğini anlattı. Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkelerde uzman hasta bakıcılık uygulamasının olduğunu, başlatacakları eğitimlerin ise Türkiye'ye özgü bir modeli içereceğini ifade eden Keskin, şöyle konuştu: "Türkiye'de, şu an 10 milyona yaklaşan yaşlı, 13 milyona yakın engelli mevcut. Bugün hastaların bir kısmı köylerde, bir kısmı şehirlerde yaşamaktadır. Hasta bakıcıların acil olarak devreye girmesi şarttır. Eğitim alan hasta bakıcılar sayesinde hastanın tedavi ve bakım kalitesi artacak. Hasta bakıcılar, hastanın bir an önce sağlığına kavuşmasında önemli bir etken olacaklar." Keskin, hazırlanmakta olan kanun tasarısıyla hasta bakıcılarının artık standart hala geleceğini dile getirerek, tüm hasta bakıcıların evde, hastanede, yaşlı ve engelli merkezlerinde kontrol edileceğini kaydetti.

