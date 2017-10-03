Ünal: İstifa istenmesi söz konusu değil

Aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği iddia edilmişti. İddialarda ismi geçen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş dün istifa ettiğini açıklamıştı.
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