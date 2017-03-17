"BUNDAN SONRA BİZİM DE UÇUŞ YASAĞIMIZ VAR"

'Sıkıysa kipayı da yasaklasana'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB Adalet Divanı başörtüsünü yasaklıyor. Bıktık ya bıktık. Hani din özgürlüğü vardı, hani inanç özgürlüğü vardı. Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Bunlar çok yüzlü, çok." dedi.

'Bundan sonra bizim de uçuş yasağımız var'

Erdoğan, Hollanda'nın skandal hareketiyle ilgili şunları söyledi:

"Bizim antidemokratik, inanç özgürlüklerine karşı, benim devletimin bakanına hem de bir bayan bakanına kapılarını kapatan ve kendi toprağım sayılan konsolosluğuma sokmayanlara bizimde kapılarımız kapalıdır. Benim Dışişleri Bakanıma uçuş yasağı getirenler kusura bakmasınlar, bundan sonra bizim de uçuş yasağımız vardır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.Anadolu Haber Ajansı