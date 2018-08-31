Yüksek hızlar, yüksek enerji, yüksek tutku: Monza’daki mabede hoş geldiniz

Milano, 27 Ağustos 2018 – Pirelli’nin evinde, ‘Hızın Mabedi’ diye bilinen Monza’da gerçekleşecek F1 yarışında yine son birkaç yıldır kullanılan orta, yumuşak ve süper yumuşak lastikler öneriliyor. Ancak, 2018’de alışıldığı üzere tüm hamurlar geçen sezondan bir kademe daha yumuşak olarak sunulurken otomobiller de her zamankinden daha yüksek hızlara çıkıyor. Monza’yı en hızlı pistlerden biri yapan uzun düzlükler, lastiklerde yılın en yüksek merkezkaç kuvvetlerinden bazılarını yaratıyor. İlk yarışın gerçekleştiği 1950 sezonundan bu yana her yıl F1 takviminde yer almaya devam eden dört pistten biri olan Monza, adı Grand Prix yarışlarıyla birlikte alınan bir ülkede bulunması sayesinde de daima tutkulu bir hayran kitlesine ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl pilotların büyük kısmı tek pit stop stratejisini tercih etti. Yarışın en hızlı turu ise 2016’dan 2 saniye daha hızlı olarak kaydedildi.

2017’de Red Bull takımından Daniel Ricciardo, pit cezaları nedeniyle 12 sıra geriye düşmesine rağmen kullandığı alternatif yumuşak-süper yumuşak stratejisi (ve geç bir pit stop) ile yarışı dördüncü sırada tamamlarken en hızlı turu da yapmayı başardı.

Otomobiller her zamankinden daha hızlı olmasına rağmen bu hız artışı aslında virajlarda kendini gösteriyor. Düzlüklerin çoğunlukta bulunduğu Monza’da bu avantajlar her zaman görülemeyebiliyor.

Hava genellikle kuru ve sıcak olmakla birlikte geçen sıralamalar şiddetli yağmurdan etkilenmişti.

Takımlar, uzun düzlüklerde sürüklenmeyi azaltmak amacıyla özel bir düşük ‘downforce’ paketi kullanıyor.

Monza’da strateji de fark yaratan etkenlerden

Pirelli Otomobil Yarışları Başkanı Mario Isola: “Monza için önceki hafta sonu bir başka hızlı ve tarihi Formula 1 pisti olan Belçika ile aynı lastikleri öneriyoruz. Ama Monza’da yanal değil uzunlamasına kuvvetler öne çıktığı için motor gücü de önemli bir rol oynuyor. En yeni nesil otomobiller, hızların genellikle daha da yüksek olması anlamına gelirken önerilen hamurlar da bu sezon birer kademe daha yumuşak. Son birkaç yıldır hep tek pit stop stratejilerinin kazandığı bir yarışta bunun nasıl bir etki yaratacağını görmek ilginç olacak. Sıralamalarda öne çıkmak her ne kadar Monza’da önemli olsa da Daniel Ricciardo’nun geçen yılki etkileyici performansı stratejinin de hayati bir fark yaratabileceğini gösterdi. Takımların bu hafta sonu için seçtikleri lastiklerde oldukça çeşitlilik görüyoruz. Bu da lastik stratejilerinde farklı yaklaşımlar olduğunu gösteriyor.”



YENİLİKLER

İlk üç sıradaki takımların lastik seçimlerinde ciddi farklar var: Mercedes, Ferrari ve Red Bull pilotlarının altısı da değişik lastikler seçti.

Milano, İtalya Grand Prix’si sırasında F1 hayranları için yeni bir festivale ev sahipliği yapıyor. Şehrin Navigli bölgesindeki etkinlikte eğlencenin yanı sıra canlı bir F1 yarış otomobili demosu da sunulacak.

Pirelli Hot Laps programı, Pirelli lastikleriyle donatılmış süper otomobillerle devam ediyor.

İtalya Grand Prix’sinin ardından Pirelli’nin 2019 geliştirme programı, Fransa’daki Paul Ricard pistinde devam edecek. McLaren, 5-6 Eylül’de ıslak zemin lastiklerini test edecek.