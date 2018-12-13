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“Yılın Otomotiv Şirketi” Oyak Renault

Oyak Renault, yılın en prestijli iş dünyası ödülleri arasında gösterilen, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün organize ettiği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde “Yılın Otomotiv Şirketi” seçildi.

“Yılın Otomotiv Şirketi” Oyak Renault

Oyak Renault, yılın en prestijli iş dünyası ödülleri arasında gösterilen, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün organize ettiği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde “Yılın Otomotiv Şirketi” seçildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:43
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“Yılın Otomotiv Şirketi” Oyak Renault

Oyak Renault, yılın en prestijli iş dünyası ödülleri arasında gösterilen, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün organize ettiği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde “Yılın Otomotiv Şirketi” seçildi.

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, Türkiye’nin en eski öğrenci kulübü olarak bilinen Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün kariyer etkinliği “Management Study with Executives (MSE) 2018” kapsamında organize edilen Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde “Yılın Otomotiv Şirketi” seçildi.

Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri her yıl "Management Study with Executives" (MSE) iş dünyası, yöneticilik ve liderlik konferansı dahilinde, üyeler ve mezunlar arasında yapılan anketler sonucunda belirleniyor. Hem birey hem de kurum özelinde 16 farklı kategoride yapılan ve halka açık düzenlenen anket sonucunda Oyak Renault, “Yılın Otomotiv Şirketi” kategorisinde birinci oldu.

10 Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ödülü Oyak Renault adına Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun aldı. Oyak Renault olarak ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Aoun, “Türkiye’nin en prestijli okullarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin Mühendislik Kulübü tarafından “Yılın Otomotiv Şirketi” olarak ödüllendirilmek Oyak Renault adına bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Halka açık yapılan anket sonucunda, binlerce kişinin oylaması ile Oyak Renault “Yılın Otomotiv Şirketi” seçildi. Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi olarak, Ar-Ge ve inovasyona dayalı gücümüzü donanımlı mühendislerimiz sayesinde geliştiriyor, 50 yılı aşkın tecrübemiz ve yetkin insan kaynağımızla otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme yön veriyoruz. Oyak Renault olarak genç yetenekleri şirketimize çekmek ve onlara uluslararası çapta kariyer fırsatı sunmak üzere Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Management Study with Executives (MSE), Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü'nün bu yıl sekizincisini düzenlediği; üç gün boyunca katılımcıların yönetici olma yolunda atılması gereken adımları alanında uzman insanlardan öğrenebildiği ve birebir sorularını yöneltme imkan bulduğu, Türkiye'nin en prestijli kariyer etkinliklerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Son Güncelleme: 13.12.2018 10:48
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RenaultOyakYılın Otomotiv şirketi
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