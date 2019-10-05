Yılın fırsatında Fiat farkı!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aldıkları ortak kararla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları için taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Türkiye otomotiv pazarında yerli üretimden satışlarda lider marka olan Fiat bu özel taşıt kredisi kampanyasına hem otomobil hem de ticari araç modelleriyle katılan tek marka oldu. Konuya dair görüş belirten Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Yılın son çeyreğine girerken taşıt sahibi olmak isteyen tüketicilerin bu fırsattan azami oranda yararlanmasını istiyoruz. Ekim ayında Fiat showroomlarında her bütçe ve ihtiyaca uygun farklı ödeme seçenekleriyle çok özel fırsatlar tüketicileri bekliyor” şeklinde konuştu.

Kampanya kapsamında, Fiat’ın Doblo ve Fiorino modellerini tercih eden tüketiciler 120 bin TL tutar ve 60 aya kadar vadeli taşıt kredisine yüzde 0,49 faiz oranıyla sahip olabilecekler. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kullanılabilecek bu avantajlı koşullara, Egea Sedan, Egea HB ve Egea SW modellerini tercih eden tüketiciler ise 120 bin TL’lik tutar ve 30 aya kadar vade seçeneğiyle yine yüzde 0,49 faiz oranıyla ulaşabilecek. Sunulan kredi koşulları yerine araçlarını peşin olarak satın almayı düşünen tüketiciler ise Fiat bayilerinde yine oldukça avantajlı nakit ödeme fırsatlarından yaralanabilecekler. Fiat Egea’ya Ekim ayı boyunca 76 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek.

Fiat markasının uyguladığı özel kampanyalar ile her zaman tüketicinin yanında olduğunun altını çizen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Yaşanan gelişmeler yılın son bölümünde pazara önemli bir hareketlilik getirecek ve pazarı büyütecektir. Bu doğrultuda, yıl sonunda pazarın 450 bin adedin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Fiat markası olarak satışını gerçekleştirdiğimiz otomobil ve ticari araçların yüzde 95’i yerli üretim modellerden oluşuyor. Markamıza ait modellerin üretimini gerçekleştiren Tofaş Fabrikası, yaşanan olumlu gelişmeler doğrultusunda üretime hız verdi” diye konuştu. Aytaç, 1 Ekim’den itibaren yerli üretimde Euro 6D emisyon seviyesine geçtiklerini ve bu kapsamda dizel motorlu Fiat marka araçların tamamının SCR adı verilen Seçici Katalitik İndirgeyici emisyon azaltma sistemiyle donatıldığını da sözlerine ekledi.