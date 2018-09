YENİ PEUGEOT PLUG-IN HYBRID verimliliği ile heyecan uyandırıyor

Yeni teknolojilerle ürünlerini ve yakıt verimliliğini geliştirmeye devam eden Peugeot, Yeni HYBRID ve HYBRID4 motorlarıyla Peugeot sürüş deneyimine tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni plug-in hibrit motorlar ; Peugeot 3008, Peugeot 508 ve Peugeot 508 SW ürün gamlarını tamamlıyor. Peugeot CEO'su Jean-Philippe IMPARATO yapmış olduğu değerlendirmede: “Yeni Hybrid Plug-in çözümümüz marka değerlerimizle çok iyi örtüşüyor. Bu teknoloji ile her şey çok daha kolay olacak. Müşterilerimiz her zaman olduğu gibi bir Peugeot satın almaya gelecekler ve kullanım ihtiyaçlarına uygun motorlardan birini seçme imkanına sahip olacaklar.” dedi.

PLUG-IN HYBRID teknolojisi

Peugeot’nun müşterilerine sunduğu PLUG-IN HYBRID geleceğe yönelik yeni bir ürün yelpazesinin ilk parçasını oluşturuyor. Bu yeni çözümde benzinli motoru şarj edilebilir HYBRID ve HYBRID4 sistem destekliyor. Sistem, kullanıcının hayatını kolaylaştıran ve birbirini tamamlayan bir dizi gelişmiş teknolojiyle destekleniyor.

1.6 PureTech motor, marş jeneratörü ve özel bir soğutma çözümü de dahil olmak üzere hibrit sistem için uyarlandı. Motor HYBRID versiyonda 180 HP ve HYBRID4 versiyonda ise 225 HP güç üretiyor. PureTech motor, PEUGEOT PLUG-IN HYBRID motorlarına özgü yeni sekiz oranlı e-EAT8 otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. 110 HP / 80 kW güç üreten bir elektromotor şanzımana bağlı olup ön aksa gücünü aktarıyor. Elektrikli ve içten yanmalı motorun gücünü kayıpsız ve en verimli şekilde aktarmak üzere ıslak çok plakalı debriyaj devreye giriyor. Tüm bu geliştirmelerin sonucu olarak 60 Nm tork artışı sağlanırken daha atak bir sürüşü beraberinde getiriyor. HYBRID4 versiyonda çok kollu arka süspansiyona 110 HP / 80 kW gücünde bir elektromotor entegre edilirken böylece dört tekerlekten çekişli bir sistem elde ediliyor.

Hem HYBRID, hem de HYBRID4 versiyonlarında elektromotorları besleyen 300 Volt’luk yüksek voltajlı lityum-iyon bataryalar, 2’inci koltuk sırasının altında konumlandırılıyor. Bu bataryalar 11,8 kWh (HYBRID) ve 13,2 kWh (HYBRID4) kapasiteleriyle pazarın en yüksek seviyesini sunuyor. Sistem böylece WLTP normuna göre 50 km'ye (60 kilometre NEDC) kadar yüzde 100 elektrikli sürüş menzili sunuyor. Elektromotorlar 135 km/s hıza kadar sıfır emisyonlu sürüşe imkan tanırken, daha yüksek hızlarda içten yanmalı motor devreye giriyor.

Bataryalar standart (3,3 kW, 8A) adaptör ile 8 saatte şarj olurken, geliştirilmiş Green’Up® (3,3 kW, 14A) adaptör ile bu süre 4 saate ve Wallbox (6,6 kW, 32A) ile 2 saatin altına iniyor. Şarj soketini çevreleyen uyarı lambaları, şarj sürecini yönetmeye yardımcı oluyor. Bataryanın doluluk durumunu gösteren uyarı lambaları aynı zamanda bataryalar şarjdayken şarj durumunu da gösteriyor. Şarj sistemi bagaj tabanının altındaki özel depolama alanına kolayca sığıyor.

Verimliliği arttıran çözümler

Sürücü yeni fren özelliğini etkinleştirebiliyor. Böylece sürücü frene basmadan da araç yavaşlarken, sistem, yavaşlama esnasında veya araç yokuş aşağı inerken motor freni devrede olduğunda bataryaları şarj ediyor. Yeni i-Booster adındaki elektronik kontrollü fren sistemi yüzde 100 elektrikli sürüş verimliliğini arttırmak için fren veya yavaşlama anında oluşan ve içten yanmalı versiyonda boşa giden enerjiyi depoluyor. İçten yanmalı motorda kullanılan vakumlu pompa, i-Booster sisteminde yerini bir elektrikli pompaya bırakıyor. Yeni e-SAVE özelliği sayesinde her an elektrikli sürüş keyfini yaşamak mümkün. e-SAVE özelliği elektrikli sürüş için gerekli olan enerjiyi öngörme imkanı sağlıyor. Sürücü bu fonksiyona dokunmatik ekrandaki e-SAVE menüsü üzerinden ulaşıyor. Özellik etkinleştiğinde mümkün olan elektrikli sürüş menzili ekranda kilometre cinsinden gösteriliyor. Sürücünün sürüş modu seçim düğmesinden ‘Sıfır Emisyon’ sürüş modunu seçmesiyle yüzde 100 elektrikli sürüş etkinleşiyor.

Yeni özelliklerle zenginleştirilen sürüş deneyimi

Peugeot sahip olduğu teknolojik mirasla hangi motor seçeneği olursa olsun müşterilerine her zaman üstün sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Peugeot PLUG-IN HYBRID güç ve aktarma organları yeni sürüş modlarının da katkısıyla yeni bir sürüş deneyimi sunuyor. Her bir sürüş modu tamamen özgün olup farklı bir sürüş deneyimi sunuyor. Yüzde 100 elektrikli sürüş sunan ZERO EMISSION tamamen sessiz bir sürüş, SPORT modu tüm enerjiyi kullanarak üstün bir performans, HYBRID modu çok yönlü ve ekonomik bir sürüş, 4WD modu gelişmiş motor özellikleri (PEUGEOT 3008 HYBRID4) sunarken, KONFOR modu HYBRID modunu ve elektronik kontrollü süspansiyonun (Yeni PEUGEOT 508 HYBRID) konforunu birleştiriyor. Tüm bu fonksiyonlar bataryaların şarj seviyesine bağlı olarak yüzde 100 elektrikli bir sürüş sunabiliyor. Her ne kadar HYBRID ve HYBRID4 sitemlerinin teknolojik yapıları son derece karmaşık görünse de vaat ettiği sürüş deneyimi gayet net : ergonomik ve kolay bir sürüş.

Peugeot i-Cockpit® ile elektrikli sürüş

Yeni nesil Peugeot otomobillerinin en önemli unsurlarından biri olan Peugeot i-Cockpit® sürücünün hayatını kolaylaştırırken benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. Kişiselleştirilebilen dokunmatik ekran ve dijital altyapı PEUGEOT PLUG-IN HYBRID motorlarını desteklemek üzere optimize edildi.

Dijital ekranın sağ tarafında konumlandırılan güç metre devir göstergesinin yerini alıyor. Güç metre, ECO, POWER ve CHARGE olmak üzere üç bölümden oluşuyor. ECO enerji verimliliği açısından ideal sürüş anında, POWER enerji gereksiniminin yüksek olduğu performanslı sürüşlerde ve CHARGE batarya şarj sürecinde olduğunda yanıyor. Her iki yanda konumlandırılan göstergelerden biri yakıt tüketimi ve diğeri ise enerji tüketimini gösterirken her birinin ilgili menzili km olarak gösteriliyor.

Aktif sürüş modu, ekranın alt kısmında sürekli olarak görüntülenirken böylece sürücü hızını ayarlayabiliyor. Şarj esnasında kilometre olarak güncel elektrikli menzil, batarya şarj hızı ve kalan şarj süresi bilgileri gösteriliyor.

Dokunmatik ekranda da hibrit sisteme ait özel bir menü bulunuyor. Hibrit menüsüne piyano düğmeler üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor. Bu ekran enerji akışı, tüketim istatistikleri ve şarj istasyonlarıyla akaryakıt istasyonları, elektrikli sürüş menzili ve elektrikli ile benzinli olmak üzere toplam sistem menzili gibi bilgileri gösteriyor.

HYBRID ve HYBRID4 motorları, Peugeot 3008 ve Yeni Peugeot 508 ile 508 SW modellerinin ürün gamına 2019 sonbaharında dahil edilecek.

PEUGEOT 3008 GT HYBRID4

Bir Peugeot modelinde daha önce görülmemiş bir güce sahip olan SUV Peugeot 3008'in karakteri HYBRID4 versiyonu ile yeni bir boyut kazanıyor. Ürün gamının tepe noktası 300 HP / 220 kW gücü dört tekerlekten çekiş üzerinden zemine aktarıyor. Sistem dahilindeki PureTech motor 200 HP /147 kW güç üretirken ön ve arka askta bulunan elektromotorların her biri 110 HP / 80 kW güç üretiyor. Peugeot 3008 GT Hybrid4 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlarken 13,2 kWh kapasiteli bataryalar WLTP normuna göre 50 km (NEDC normuna göre 60 km) elektrikli menzil sunuyor. Her türlü yol ve sürüş koşulunda üstün bir yol tutuş sunan Peugeot 3008 GT Hybrid4, 49 gr/km ile pazarın en düşük CO2 emisyon salınım değerine imza atıyor.

HYBRID4 motor seçeneği sadece GT donanım seviyesiyle sunulurken Yeni Peugeot 508’den alınan gelişmiş sürüş destek sistemleri de devreye giriyor. Peugeot 3008 GT ürün gamında HYBRID4 satışa sunulduktan birkaç ay sonra HYBRID versiyonu da satışa sunulacak. 180 HP / 132 kW güç üreten PureTech ve 110 HP / 80 kW gücündeki elektromotordan oluşan sistem toplam 225 HP/ 165 kW güç üretiyor.



PEUGEOT 508 and 508 SW HYBRID

Yeni Peugeot 508 HYBRID ve 508 SW HYBRID modellerinde 180 HP / 132 kW güç üreten PureTech ve 110 HP / 80 kW gücündeki elektromotordan oluşan sistem, toplam 225 HP / 165 kW güç üretiyor. 11,8 kWh kapasiteli bataryalar WLTP normuna göre 40 km (NEDC normuna göre 50 km) tamamen elektrikli sürüş menzili sunarken yeni Peugeot 508 HYBRID ve 508 SW HYBRID, 49 gr/km’nin altında CO2 emisyon salınımına imza atıyor.