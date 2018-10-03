Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
98100
ALTIN
233.395
DOLAR
6.0275
STERLİN
7.8228
EURO
6.9718
banner287

Yeni Nesil Suzuki Jimny, Paris otomobil fuarı’nda!

Suzuki’nin efsane haline gelen SUV modeli Jimny, yeni nesliyle Paris Otomobil Fuarı’ndaki yerini aldı. Gerçek 4x4 özellikleriyle iddiasını tekrar ortaya koyan yeni Suzuki Jimny, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki motoru ve maskülen tasarım detaylarıyla ilk kez Avrupalı otomobil severlerle buluştu. Sınıfında her konuda tek olan 4’üncü nesil Suzuki Jimny, 1998 yılında yollarla buluşan selefinin başarılarla dolu 20 yıllık mirasını bir adım daha ileriye götürerek geleceğe taşıyor.

Yeni Nesil Suzuki Jimny, Paris otomobil fuarı’nda!

Suzuki’nin efsane haline gelen SUV modeli Jimny, yeni nesliyle Paris Otomobil Fuarı’ndaki yerini aldı. Gerçek 4x4 özellikleriyle iddiasını tekrar ortaya koyan yeni Suzuki Jimny, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki motoru ve maskülen tasarım detaylarıyla ilk kez Avrupalı otomobil severlerle buluştu. Sınıfında her konuda tek olan 4’üncü nesil Suzuki Jimny, 1998 yılında yollarla buluşan selefinin başarılarla dolu 20 yıllık mirasını bir adım daha ileriye götürerek geleceğe taşıyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:15
4426 Okunma
Yeni Nesil Suzuki Jimny, Paris otomobil fuarı’nda!

Avrupa’nın en önemli otomobil fuarlarından olan Paris Otomobil Fuarı, bu yıl 120’nci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk kez 1998 yılında yollarla buluşan 3’üncü nesil Jimny ile 20 yıllık başarı dolu bir hikâyeye imza atan Suzuki de, yeni nesil Jimny ile Paris Otomobil Fuarı’ndaki yerini aldı. Gerçek 4x4 özellikleriyle iddiasını tekrar ortaya koyan yeni Suzuki Jimny, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki motoru ve maskülen tasarım detaylarıyla ilk kez Avrupalı otomobil severlerle buluştu. Selefinde beğenilen tüm özellikleri koruyan Jimny, benzersiz dört tekerlekten çekiş sistemi, yalın tasarım detayları ve fonksiyonel yapısıyla dikkatleri çekti. Kompakt boyutlarıyla şehir içinde hayatı kolaylaştıran yeni Suzuki Jimny, hem asfalt hem de arazi kullanımında yediden yetmişe herkese hitap ediyor. 
Etkileyici performansa sahip yeni motor!
Yeni Suzuki Jimny ile birlikte daha önce kullanılan 1,3 litre hacimli motorun yerini yüksek verimlilik seviyesine sahip 1,5 litrelik motor alıyor. 100 HP gücündeki yeni motor, tüm devir seviyelerinde daha yüksek tork üretimi sunarken, özellikle alt devirlerde daha yüksek tork üreten yapısıyla alt devir sürüşlerinin büyük öneme sahip olduğu arazi sürüşlerinde daha etkin bir performans sunuyor.  Yeni Jimny’de motor, 5 ileri vitesli manuel veya 4 ileri vitesli otomatik olmak üzere iki farklı şanzımanla kombine ediliyor. Yeni motorda kullanılmak üzere oranları optimize edilen manuel şanzıman ise azaltılan titreşimler ve rahat vites geçişleriyle sürüş konforunu maksimuma çıkarıyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni BMW 3 Serisi dünya tanıtımını Paris’te gerçekleştirdi
Yeni BMW 3 Serisi dünya tanıtımını Paris’te gerçekleştirdi
Tofaş’a 7 Ödül Birden!
Tofaş’a 7 Ödül Birden!
Pirelli Ferrari Monza SP1 ve SP2 için özel bir P Zero üretti
Pirelli Ferrari Monza SP1 ve SP2 için özel bir P Zero üretti
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim