Yeni Hyundai Elantra, Tarzıyla Fark Yaratacak

Modern ve sportif tasarım öğeleri geniş iç hacimle buluşuyor.

Hyundai SmartSense, geniş kapsamlı aktif ve pasif güvenlik teknolojileri öne çıkıyor.

1.6 litre MPi benzinli, 127 beygirlik motor ve 6 ileri otomatik şanzıman.

Satışa sunulduğu 1990 yılından bu yana 11 milyondan fazla satış adeti.

Elantra’nın fiyatı, hurda indirimi de eklendiğinde 108.500 TL’den başlıyor.





Bundan tam 29 yıl önce piyasaya sunularak sedan otomobil tutkunlarının ilgisini çeken Elantra, kelime anlamıyla Elan ve Tra’dan türetildi. Fransızca’da Tutku anlamına gelen Elan daha sonra Transport’tan türetilen Tra ile birleşerek “Elantra” halini aldı. Aracın Kore pazarındaki adı olan “Avante” ise İspanyolca “İleri” anlamına geliyor. Tanıtıldığı günden bu yana en fazla satılan Hyundai modeli haline gelen Elantra, 11 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. Türk tüketicisiyle de aynı yıl buluşan otomobil, 50 binden fazla satıldı ve ülkemizde de Accent’ten sonra en bilinen model olarak hafızalara kazındı.

Ayrıca, tüm dünya genelinde bugüne kadar 250’den fazla ödülün de sahibi olan Elantra, birçok ülkede “Yılın Otomobili” de seçildi. Geçtiğimiz yılın sonunda makyajlanarak daha dinamik ve daha sportif bir tasarıma kavuşan Elantra, alışılmışın dışına çıkıyor. Yeni nesil basamaklı ızgara, aracı eskisinden daha geniş gösterirken, ayrıca üçgen formdaki geriye doğru uzayan LED farları ve aynı şekilde çekik bir gözü andıran LED stoplarıyla da son derece ilgi çekici bir duruş sergiliyor.

Ayrıca, LED farların içerisine yerleştirilen gündüz farları da hem sürüş güvenliği hem de tasarım anlamında Elantra’ya katkı sağlıyor.

Altıncı nesil Elantra’nın iç mekanı oluşturulurken 3 kelime başrol oynamıştı. “Sade”, “Modern” ve “Sürücü Odaklı Kokpit”, Hyundai Tasarım Merkezi’nin en çok üzerinde durduğu noktalar oldu. Bu doğrultuda tasarlanan kokpit, sürücünün ve araç içindekilerin daha farklı duygular hissetmesini sağlıyor. Gösterge paneli de sürücüye anlık olarak bilgilerin akışını en iyi şekilde sağlarken aynı zamanda modernizasyon anlamında da farklı bir dokunuş olarak öne çıkıyor. Kokpitin orta ve alt kısımları da kullanışlı yapısıyla öne çıkıyor. Rahat koltuklar, daha şık döşemeler ve kullanışlı hale getirilen butonlarıyla beraber Yeni Elantra artık çok daha estetik bir ambiyansa kavuştu.

Kapsamlı aktif ve pasif güvenlik paketiyle de kullanıcılarına tam koruma sunan Hyundai Elantra, segmentindeki en şık ve donanımlı araçlardan biri olarak iddiasını ortaya koyuyor. Araç Stabilize Yönetimi (VSM) ve Elektronik Stabilite Kontrol (ESC) programları Elantra’da kombine olarak görev alıyor. Bu programlarla birlikte Elektronik Direksiyon Sistemi (MDPS) de sürücüye ani manevralarda kontrolü kaybetmemesi adına yardımcı oluyor. Farklı yol koşullarındaki hızlanma veya fren anında VSM, optimize edilmiş gücü direksiyona ileterek sürücüye yardımcı oluyor. Kör nokta çarpışma uyarı sistemi (BCW) ve arka çapraz trafik uyarısı da yeni eklenen güvenlik donanımlarını oluşturuyor.

Yeni Elantra, sportif sürüş karakterini atmosferik çok noktadan enjeksiyonlu (MPi) benzinli motoruyla birleştiriyor. Sadece atmosferik beslemeli 1.6 litrelik benzinli motor, 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla sunulan Elantra, 127 beygir güç üretiyor. Maksimum olarak da 200 km/s hız yapabilen Elantra, otomatik şanzımanıyla 100 km’de ortalama olarak 6.7 litre yakıt tüketiyor. Dört farklı donanım paketiyle satışa sunulan Hyundai Elantra’nın başlangıç fiyatı, hurda indirimi de eklendiğinde 108.500 TL’den başlıyor. En üst donanım seviyesi olan Elite Plus versiyonu ise 145.500 TL’lik bir etikete sahip.

Makyajlı olarak satışa sunulan yeni model ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Tüm dünyada en fazla bilinen Hyundai modeli olan Elantra modelimiz bizim için de çok anlamlı bir yere sahip. Hyundai Assan’ın Türkiye’de satışa sunduğu ilk modellerden biri olan Elantra, ülkemizde 29 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen oldukça beğenilen bir modelimiz. Bugüne kadar 11 milyondan fazla satış başarısı gerçekleştiren Elantra modelimizle biz de ülkemizde sedan segmentine katkıda bulunacağız. Özellikle kalabalık aileler ve sedan modellerden hoşlanan tüketiciler için benzinli motorumuzla ön plana çıkacağız” dedi.

Hyundai Assan, Yeni Elantra’da 7 Yıl garanti seçeneğini sunmaya devam ediyor. Bunun haricinde dileyen kullanıcılar, sürüş alışkanlıklarına göre herhangi bir ek ücret ödemeksizin garanti sürelerini kendileri de seçebilecekler. 2 yıl/60.000 km yasal garantiye ilaveten araç satışından itibaren 3 yıl/sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya 7 yıl/80.000 km’ye kadar ücretsiz onarım güvencesi seçeneklerinden yararlanabiliyor.





2019 Elantra Yenilikleri

Yeni motor kapağı, ön çamurluklar, ön tampon, ön ızgara ve LED farlar

Yeni bagaj kapağı, LED stop lambaları ve arka tampon

Yeni tasarım 16 ve 17 inç jantlar

Havalandırma ızgaraları

Otomatik kararan iç dikiz aynası

Gizli bagaj açma düğmesi

Multimedya ve Klima kontrol ünitesi

Yeni gösterge paneli ve üst kapağı

Bagaj koruma havuzu

Blue Link ve Apple Carplay-Android Auto

Akıllı telefon kablosuz şarj sistemi

Arka Yolcu Güvenli Çıkış Asistanı

Hyundai SmartSense