Yeni Ferrari Monza SP1 ve SP2 tanıtıldı!

Ferrari, Maranello’daki fabrikasında, Icona adı verilen sınırlı sayıdaki özel seri konseptlerini tanıttı. Serinin üyeleri Monza SP1 ve SP2, yepyeni bir sınıfın doğuşuna ön ayak olurken, üst düzey mühendislik ve yüksek teknolojiyle süper spor otomobiller arenasına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan seri, koleksiyonerlere ve özel müşterilere hitap edecek özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ferrari Monza SP1 ve SP2 modelleri, 750 Monza, 860 Monza ve 1948 model 166 MM gibi 50’li yılların şampiyonalarında sayısız zafer kazandıran tarihi otomobillerden ilham alınarak geliştirildi. Ferrari Monza SP1, tek koltuklu gerçek bir yarışçı olarak eşsiz bir sürüş deneyimi yaşatırken, SP2 modeli aynı deneyimi 2 koltukla birlikte yolcuya da sunuyor. Her iki otomobilde de karbon fiber parçalara yer verilirken, tasarım özellikleriyle tüm Ferrari modellerinden ayrışıyor. Bir “barchetta” modelindeki en iyi güç-ağırlık oranını sunan bu otomobillerde, 6,5 litrelik, tam tamına 810 HP güç ve 720 Nm tork üreten V12 motora yer veriliyor. 0’dan 100 km/s’ye sadece 2,9 saniyede ulaşan otomobiller, 0’dan 200 km/s ulaşmak içinse 7,9 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Maksimum hız ise 300 km/s ve üzeri olarak açıklanıyor.

Tavan ve ön camın kaldırılmasıyla saf spider-roadster deneyimi vaat eden otomobillerde, mükemmel bir aerodinami sağlamak için patentli bir hava tahliye sistemi üzerine kurulan “sanal ön cam” fonksiyonu vücut buluyor. Üstelik gerçek bir Formula 1 otomobili deneyimi sunan bu otomobillerin şanslı sahipleri, Lora Piana ve Berluti markaları tarafından tasarlanan çok şık yarış tulumu, kask, eldiven, atkı ve sürüş ayakkabılarını da satın alabiliyor.

