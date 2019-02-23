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Yeni Corolla showroomlarda yerini aldı

Yeni Corolla 95 bin 700 TL’den Toyota Plaza Kar showroomlarında yerini aldı

Yeni Corolla showroomlarda yerini aldı

Yeni Corolla 95 bin 700 TL’den Toyota Plaza Kar showroomlarında yerini aldı

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:04
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Yeni Corolla showroomlarda yerini aldı

Dünyanın en fazla satılan otomobili Toyota Corolla’nın 12’nci nesli Toyota Plaza Kar showroomlarında hayranlarının yoğun ilgisiyle buluştu. Toyota’nın Yeni Global Mimarisi TNGA GA-C platformunda tasarlanan Corolla, daha güçlü ve daha prestijli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bu güne kadar tüm dünyada 46 milyon adetten fazla tercih edilen ‘Efsane Model’ Corolla, yeni özellikleriyle kaza yapma riskini minimuma indiren en gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün teknolojisiyle sedan otomobillerin standartlarını yeniden belirliyor.

Haliç Köprüsü girişi Edirnekapı’da yer alan Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat Kesimal, Toyota’nın tüm dünyada giderek artan hibrit talebini, daha geniş çevreci modelleriyle karşılamaya devam ettiğini söyledi.

Toyota’nın hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası olduğunu belirten Murat Kesimal, yeni Corolla’yla ilgili, “Yeni Corolla’da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriliyor. Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 hp güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 3.4 litre. Corolla aynı zamanda 132 beygirlik 1.6 litrelik benzinli motorla da satışa sunuluyor. Benzinli versiyonun ise tüketimi 5.7 litre… Hibrit versiyonda standart olarak; geliştirilmiş güvenlik sistemi Toyota Safety Sense, uyumlu cep telefonları için kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar ile elektronik park freni yer alıyor” dedi.

Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat Kesimal, yeni nesil Toyota Corolla’nın benzinli versiyonunun (hurda teşvikli olarak) 95 bin 700 TL’den, hibrit versiyonunun ise ÖTV teşviki sayesinde 137 bin 500 TL’den satışa sunulduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 23.02.2019 12:46
Anahtar Kelimeler:
TOYOTA COROLLAToyota Plaza Kar ShowroomTNGA GA-C
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