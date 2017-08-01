banner181

banner213
banner210
Ana SayfaOTOVİTRİN

YENİ CİTROEN C3 İLE YENİLİK RÜZGARI

01 Ağustos 2017 Salı 13:58
Bu haber 675 kez okundu

Kompakt hatchback dünyasında yenilik rüzgarı esiyor. Yeni Citroën C3, renkli ara parçalar ve Airbump tasarımı gibi grafiksel öğeler ile canlandırılarak, modanın öncüsü tasarımı ile belirgin hale getirildi. Aracın benzersiz yapısı, onu kendi sınıfında hemen ayırt edilebilir duruma getiriyor.

YENİ CİTROEN C3 İLE YENİLİK RÜZGARI
Yeni Citroën C3 modeli, benzersiz yapısı; araca güçlü ve enerjik bir duruş kazandıran çekici ön yüzü ve belirgin kavisli çizgileri ile rakiplerinden ayrılıyor. Aracın iç hacmi, tasarımı ve renkleri, kendisinin son moda ve popüler bir model haline gelmesini sağlıyor. 



BOYUTLAR: GENİŞ İÇ HACİM
4 metreden kısa olan Yeni Citroën C3, özellikle şehir içinde çevik ve kolay manevra yapılabilen bir araç. 5 kapı ve 5 koltukta her koşulda pratik bir aracın keyfini çıkarın. 

* Uzunluk: 3,99 metre
* Genişlik: 1,74 metre
* Yükseklik: 1,47 metre
* Aks Aralığı: 2,54 metre
* Bagaj Hacmi: 300 litre



YENİ ÖN GÖRÜNÜM
Yeni Citroën C3, iki kademeli ön far tasarımı ile yukarıya doğru uzanarak kaputun yükseklik algısını güçlendiriyor. Krom kaplı logolar ve bunların ikili çizgileri, LED’li gündüz farlarına kadar uzatılıyor. Farlar ise, yuvarlak hatlar ile şekillendiriliyor. Alt kısımda tampon, ona atfedilen savaşçı ruhu ile ön yüzün algısına hava katıyor. Renkli ara parçalar, sis lambalarını çevreleyerek, lambalarda canlılık hissi uyandırıyor. 



AIRBUMP: YENİDEN DOĞAN BİR TASARIM!
Airbump, C4 Cactus ile başlatılan tasarımsal kimlik, aracın stilini vurgulayarak gövdeyi koruyor. Çizilmeye karşı dayanıklı yüzey, içerisinde kalkan görevi gören havayı barındırıyor. Kullanılan malzeme termoplastik poliüretan olup, güneş, su, yaşlanma, çizik gibi günlük dış etkenlere karşı dayanıklı. Airbump içinde hapsedilmiş hava bulunan 6 sert jelatinli kapsülden meydana gelir ve özellikle şehir içinde darbelere karşı açık olan kapı alt bölgelerine yerleştirilmiş durumda. Yeni Citroën C3'te Airbump, tavanın rengine göre beyaz veya kırmızı renkli bir çerçeve ile süslendi.

RENK KOMBİNASYONLARINI ÇOĞALTIN
Yeni Citroën C3, aynı zamanda içinden aşağıdaki renklerin bulup çıkarılması gereken geniş bir renk paleti: Çağla Yeşili, Beyaz, Kobalt Mavi, Alüminyum Gri, Uzay Gri, Siyah, Turuncu, Yakut Kırmızı, Kum Beji. Bu ustaca seçilmiş 9 farklı rengi, benzersiz 3 farklı tavan rengiyle (Siyah, Beyaz, Aden Kırmızı) birleştirin. Renkli tavan seçeneğiyle aracınızı renklendirebileceğiniz gibi, tek renk seçeneğiyle daha "Pop" tarzı bir otomobile sahip olabilirsiniz. 36 renk kombinasyonuyla Yeni Citroën C3 gözlerinizi kamaştıracak.



ARACINIZI ZEVKİNİZE GÖRE KİŞİSELLEŞTİRİN
Yeni Citroën C3 modelinde çok sayıda kişiselleştirme olanağı var. İki tonlu mu veya tek tonlu mu? Airbump® ile donatılmış mı veya donatılmamış mı? Tercih edilecek iç ortamlardan hangisi size en uygun? Olası bütün kombinasyonlar içinden seçiminizi yapın.



İÇ AMBİYANSINI KEŞFEDİN
Yeni Citroën C3 size dış dünyayı filtreden geçiren ve yolun zorluklarından yalıtan bir koza etkisi sunuyor. Araca girdiğiniz andan itibaren, görsel ve fiziksel olarak konforlu koltukları, kabini ışık seline çeviren panoramik cam tavanı ve ustaca düzenlenmiş eşya gözleri sayesinde gerçek huzurlu ortamı hissedeceksiniz. Günlük şık bir giysi gibi düşünülen Yeni Citroën C3, direksiyon başında evinizde gibi hissetmenizi amaçlıyor.


OTURMA RAHATLIĞI & USTACA DÜZENLENMİŞ EŞYA GÖZLERİ
Eşya gözleri mümkün olduğu kadar en işlevsel şekilde tasarlandı. Yeni Citroën C3, segmentin en büyük (6,25 litre) torpido gözü ile tamamlandı, ön tarafta maksimum hacimli bir yeri açığa çıkarmaya yarayan zekice tasarlanmış bir merkezi eşya gözü sunuyor. Ön kapılarda da oldukça büyük eşya saklama gözleri bulunuyor. Bu eşya gözlerinin iç kısmında açık rengin tercih edilmesi, bu yerin içine bırakılan nesnelerin daha kolay bulunması için kolaylık sağlıyor. Son olarak; valiz, çanta, vb. eşyalar için Yeni Citroën C3 modelinde yaklaşık 300 litrelik bir bagaj yer alıyor.



ŞIK VE RAHAT MALZEMELER
Araç kabininde eksiksiz ve yumuşak formlar, rafine öğeler bulunuyor. Bu uyumlu ortam aynı zamanda kapıların, koltukların ve ön göğüsün üzerinde çalışılmış ortak tutarlılığa dayanıyor. Aynı sıcak ve aydınlık tekstil, benzersiz ve çok kaliteli görsel bir devamlılık sunuyor. İç tasarım, özellikle kolçaklar üzerindeki kayışın ve ön göğüs üzerindeki tekstillerin entegrasyonu ile otomobilin dışındaki dünyadan esinlendi.



Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.