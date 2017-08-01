YENİ CİTROEN C3 İLE YENİLİK RÜZGARI

Yeni Citroën C3, iki kademeli ön far tasarımı ile yukarıya doğru uzanarak kaputun yükseklik algısını güçlendiriyor. Krom kaplı logolar ve bunların ikili çizgileri, LED’li gündüz farlarına kadar uzatılıyor. Farlar ise, yuvarlak hatlar ile şekillendiriliyor. Alt kısımda tampon, ona atfedilen savaşçı ruhu ile ön yüzün algısına hava katıyor. Renkli ara parçalar, sis lambalarını çevreleyerek, lambalarda canlılık hissi uyandırıyor.Airbump, C4 Cactus ile başlatılan tasarımsal kimlik, aracın stilini vurgulayarak gövdeyi koruyor. Çizilmeye karşı dayanıklı yüzey, içerisinde kalkan görevi gören havayı barındırıyor. Kullanılan malzeme termoplastik poliüretan olup, güneş, su, yaşlanma, çizik gibi günlük dış etkenlere karşı dayanıklı. Airbump içinde hapsedilmiş hava bulunan 6 sert jelatinli kapsülden meydana gelir ve özellikle şehir içinde darbelere karşı açık olan kapı alt bölgelerine yerleştirilmiş durumda. Yeni Citroën C3'te Airbump, tavanın rengine göre beyaz veya kırmızı renkli bir çerçeve ile süslendi.Yeni Citroën C3, aynı zamanda içinden aşağıdaki renklerin bulup çıkarılması gereken geniş bir renk paleti: Çağla Yeşili, Beyaz, Kobalt Mavi, Alüminyum Gri, Uzay Gri, Siyah, Turuncu, Yakut Kırmızı, Kum Beji. Bu ustaca seçilmiş 9 farklı rengi, benzersiz 3 farklı tavan rengiyle (Siyah, Beyaz, Aden Kırmızı) birleştirin. Renkli tavan seçeneğiyle aracınızı renklendirebileceğiniz gibi, tek renk seçeneğiyle daha "Pop" tarzı bir otomobile sahip olabilirsiniz. 36 renk kombinasyonuyla Yeni Citroën C3 gözlerinizi kamaştıracak.Yeni Citroën C3 modelinde çok sayıda kişiselleştirme olanağı var. İki tonlu mu veya tek tonlu mu? Airbump® ile donatılmış mı veya donatılmamış mı? Tercih edilecek iç ortamlardan hangisi size en uygun? Olası bütün kombinasyonlar içinden seçiminizi yapın.Yeni Citroën C3 size dış dünyayı filtreden geçiren ve yolun zorluklarından yalıtan bir koza etkisi sunuyor. Araca girdiğiniz andan itibaren, görsel ve fiziksel olarak konforlu koltukları, kabini ışık seline çeviren panoramik cam tavanı ve ustaca düzenlenmiş eşya gözleri sayesinde gerçek huzurlu ortamı hissedeceksiniz. Günlük şık bir giysi gibi düşünülen Yeni Citroën C3, direksiyon başında evinizde gibi hissetmenizi amaçlıyor.Eşya gözleri mümkün olduğu kadar en işlevsel şekilde tasarlandı. Yeni Citroën C3, segmentin en büyük (6,25 litre) torpido gözü ile tamamlandı, ön tarafta maksimum hacimli bir yeri açığa çıkarmaya yarayan zekice tasarlanmış bir merkezi eşya gözü sunuyor. Ön kapılarda da oldukça büyük eşya saklama gözleri bulunuyor. Bu eşya gözlerinin iç kısmında açık rengin tercih edilmesi, bu yerin içine bırakılan nesnelerin daha kolay bulunması için kolaylık sağlıyor. Son olarak; valiz, çanta, vb. eşyalar için Yeni Citroën C3 modelinde yaklaşık 300 litrelik bir bagaj yer alıyor.Araç kabininde eksiksiz ve yumuşak formlar, rafine öğeler bulunuyor. Bu uyumlu ortam aynı zamanda kapıların, koltukların ve ön göğüsün üzerinde çalışılmış ortak tutarlılığa dayanıyor. Aynı sıcak ve aydınlık tekstil, benzersiz ve çok kaliteli görsel bir devamlılık sunuyor. İç tasarım, özellikle kolçaklar üzerindeki kayışın ve ön göğüs üzerindeki tekstillerin entegrasyonu ile otomobilin dışındaki dünyadan esinlendi.