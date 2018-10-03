Yeni BMW 3 Serisi dünya tanıtımını Paris’te gerçekleştirdi

BMW 3 Serisi’nin 7’nci neslini temsil eden, G20 gövde kodlu Yeni BMW 3 Serisi, önemli ölçüde geliştirilen sportif becerilerinden, yeni tasarım diline, sürücü destek sistemlerinden uzaktan kontrol ve bağlantı teknolojilerine kadar sahip olduğu benzersiz yenilikleriyle 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımını gerçekleştirdi. 2019 Mart ayı itibariyle pazara sunulacak olan Yeni BMW 3 Serisi, yeni süspansiyon teknolojisi, rijitliği artırılan gövdesi ve geliştirilen şasi geometrisi ile daha keskin bir sportif sürüş karakterine kavuştu. Yeni BMW 3 Serisi, tekerleklerinin genişleyen iz açıklığı, azalan ağırlığı, daha da aşağı çekilen ağırlık merkezi ve 50:50 oranındaki ön/arka ağırlık oranı ile segmentindeki en sportif sürüş hissini sunmaya devam edecek. Yeni BMW 3 Serisi, 2019’un ikinci çeyreğinde Türkiye’de yollarla buluşacak.

BMW’nin yeni tasarım dilini yansıtıyor.

BMW’nin yeni tasarım dilinin kullanıldığı modelde, net çizgiler ve kıvrımlar otomobilin modern ve estetik görünmesini sağlayarak, Yeni BMW 3 Serisi’nin sportif ve duygu dolu mevcudiyetini gözler önüne seriyor. Yeni BMW 3 Serisi, Advantage, Sport Line, Luxury Line ve M Sport donanım seçenekleriyle de kişiselleştirilebilecek. Yeni BMW 3 Serisi, aktif Böbrek Izgara kontrolü, hava perdeleri ve neredeyse tamamen düzleşen tabanı ile rüzgar direncini (Cd) 0.26’dan 0.23’e indirdi. Tamamen LED farlar Yeni BMW 3 Serisi’nde standart olarak sunulurken, 530 metre aydınlatma menziline sahip olan Adaptif BMW Laserlight Sistemi ise opsiyonel olarak tercih edilebilecek. Ayrıca karartılmış LED stop lambaları da standart olarak sunulacak.

Tamamen sürücü odaklı.

Yeni BMW 3 Serisi’nin iç mekânı da baştan yaratıldı. Tamamen sürücü odaklı ve daha rafine bir iç mekâna sahip olan Yeni BMW 3 Serisi’nin orta konsolunda çok daha modern kumanda tuşlarına ve yüksek kalitede malzemelere yer verildi. Ön koltukların omuz ve bacak destekleriyle birlikte Yeni BMW 3 Serisi’nin arka görüşü de önemli ölçüde artırıldı. Büyüyen ölçüleriyle birlikte arka koltuklarda sunulan diz mesafesinde de önemli bir artış sağlandı. Yeni BMW 3 Serisi’nin bagaj kapasitesi ise 480 litreye ulaştı.

Akıllı telefon anahtar olarak kullanılabiliyor.

Yeni BMW 3 Serisi’nde görev alan aktif güvenlik sistemleri de dikkat çekiyor. Fren Fonksiyonlu Kaza ve Yaya Algılama sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi Yeni BMW 3 Serisi’nde artık standart olarak sunulacak. Opsiyonel olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı kapsamında Dur&Kalk özelliğine sahip Aktif Hız Sabitleme Sistemi, Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değişim Uyarı Sistemi, Yan Çarpışma Koruması, Çarpraz Trafik Uyarısı, Öncelik Uyarısı ve Ters Yol uyarı sistemlerine sahip olunabilecek. Ayrıca yeni nesil BMW Head-Up Display sistemi de opsiyonel olarak tercih edilebilecek. Yeni BMW 3 Serisi’nin en dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri de akıllı telefon aracılığıyla otomobile giriş ve otomobili çalıştırma işlemlerinin anahtarsız olarak gerçekleştirilmesine izin veren BMW Digital Key sistemi oldu.

BMW Akıllı Kişisel Asistan Yeni BMW 3 Serisi’nde.

BMW’nin en yeni teknolojilerinden biri olan BMW Akıllı Kişisel Asistan da Yeni BMW 3 Serisi ile tercih edilebilecek. Dünyanın en geniş kapsamlı otomobil içi sesli komut sistemi olan BMW Akıllı Kişisel Asistan ile hem otomobil ile ilgili hem de kişisel pek çok işlev sürüşe ara vermeden gerçekleştirilebiliyor. Standart olarak sunulan gösterge içi ve orta konsol üstündeki renkli ekranların da boyutları da sırasıyla 5.7 inç ve 8.8 inçe çıkarıldı. Opsiyonel olarak tercih edilebilecek olan BMW Live Cockpit Professional ile 12.3 inç genişliğinde tamamen dijital bir göstergeye sahip olunabilecek. BMW’nin yeni işletim sistemi ile orta konsoldaki ekran dokunarak, sesli olarak, iDrive kumandasıyla ya da el hareketleri ile uzaktan kontrol edilebilecek.

6 motor seçeneği.

BMW’nin yenilenen güçlü ve verimli motorlarının yer verildiği Yeni 3 Serisi’nde, öncelikli olarak 6 farklı motor seçeneği görev alacak. Güçleri 150 bg ile 265 bg arasında değişen ikisi 6 silindirli, dördü 4 silindirli dizel ve benzinli motor seçeneklerinin yer alacağı Yeni BMW 3 Serisi’ne kısa bir süre sonra, yüksek performans sunan M Performance versiyonu ile; çevreci ve ekonomik, şarj edilebilir bir hibrit versiyon da eşlik edecek.