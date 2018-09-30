Yeni Audi A6’nın güvenliğine 5 yıldız!

Avrupa’da satışa sunulan otomobillerin tasarımlarını, teknik yapılarını ve güvenlik performanslarını, çarpışma testleri sonrasında titiz biçimde denetleyen bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP, Audi A6’yı, 5 Yıldız ile ödüllendirdi.

Audi A6, yetişkin korumasında 100 üzerinden 93, çocuk korumasında 85, yaya güvenliğinde 81 ve sürüş destek sistemlerinde de 76 puan alarak, segmentinin en güvenli otomobilleri arasında yer aldı.

Tamamen yenilenen sekizinci nesil Yeni Audi A6, tüm motor seçeneklerinde sunulan hibrit teknolojisi, sürüş güvenliğini daha da artıran 39 adet asistan sistemleri, sezgisel kullanım özellikli bilgi ve eğlence sistemleri ve dinamik tüm tekerden yönlendirme sistemi ile otomobilde business class konforunu sunuyor. Yeni Audi A6, bu yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’de sunuluyor.