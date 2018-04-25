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Yeni 911 GT3 RS ‘Yeşil Cehennemi’ 7 saniyenin altında geçti

Atmosferik motora sahip en güçlü Porsche modeli olan 911 GT3 RS, Yeşil Cehennem olarak adlandırılan Nürburgring-Nordschleife pistini 6:56.4 dakikada tamamladı

Yeni 911 GT3 RS ‘Yeşil Cehennemi’ 7 saniyenin altında geçti

Atmosferik motora sahip en güçlü Porsche modeli olan 911 GT3 RS, Yeşil Cehennem olarak adlandırılan Nürburgring-Nordschleife pistini 6:56.4 dakikada tamamladı

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:04
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Yeni 911 GT3 RS ‘Yeşil Cehennemi’ 7 saniyenin altında geçti

Uzun yıllardan bu yana otomobil üreticilerinin test merkezi konumuna gelen ve en hızlı tur zamanına imza atmak için mücadele ettikleri efsanevi Nürburgring’den Porsche 911 GT3 RS geçti.


Nürburgring-Nordschleife pistine Porsche 911 GT3 RS’nin yol kullanımı için onaylanmış versiyonuyla çıkan Porsche pilotu Kévin Estre, pistin 22.8 km’lik Nordschleife bölümünü 7 saniyenin altında tamamladı. 520 hp gücündeki GT3 RS ile 6:56.4’lük tur zamanına imza atan Fransız sürücünün tur süresi, rekor sahibi olan bir önceki GT3 RS modelini 24 saniyeyle geçti.

Porsche Development pilotu Lars Kern’le birlikte tur atan Estre, Porsche markasının 918 Spyder ve 911 GT2 RS modellerinden sonra GT3 RS ile "Yeşil Cehennem" olarak bilinen zorlu pistte 7 dakikanın altında tur süresine sahip olan üçüncü seri üretim spor otomobili unvanına sahip oldu.


Hiçbir Porsche modelinin yarış konusunda yeni GT3 RS ile mücadele edemeyeceğini söyleyen Porsche’nin Motor Sporları ve GT Otomobiller Departmanı Başkan Yardımcısı Frank Steffen Walliser, “911 GT3 R yarış otomobili gibi üst düzey motor sporu modellerinden pek çok yenilikçi fikir bu otomobile aktarıldı. GT Modelleri için izlediğimiz felsefe şu şekilde: Yüksek teknoloji hem baş döndürücü hem de ulaşılabilir olmalı. Bu noktada Nordschleife fikirlerimizi test edebileceğimiz en zorlu pist” şeklinde konuştu.


Porsche’nin GT Model Grubu Direktörü Andreas Preuninger ise şu ifadelerde bulundu: "Saniyenin onda biri kadar bir farkla iki sürücünün de dört turdaki toplam süresi yedi dakikanın altındaydı. Bu sonuçlar GT3 RS’nin hem muazzam gücünü hem de sınırları aşan sürüş dinamiklerini ortaya koymaya yetiyor. GT3 RS’nin sürüş sistemlerindeki mükemmel uyum, sahip olduğu mütevazi motor gücüne rağmen otomobile sınırları zorlayan bir dinamiklik kazandırıyor. Bir sürücü için otomobilin tüm parçalarının tek bir vücut gibi hareket etmesi önemlidir. İşte GT3 RS de eşsiz gücünü tam olarak buradan alıyor. Beni en çok sevindirense Lars ve Kévin'in otomobili sürerken inanılmaz keyif almalarıydı."


Motor sporlarından esinlenilen şasi ile 383-kW (520 hp) gücünde dört litrelik yüksek hızlı atmosferik motora sahip 911 GT3 RS, dünya lansmanını mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirdi. Sıfırdan 100 km/s hıza 3,2 saniyede ulaşan bu yüksek performanslı spor otomobilin azami hızı ise 312 km/s.

Son Güncelleme: 25.04.2018 16:24
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