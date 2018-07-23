Yaşaroğlu Otomotiv’den 6 ile 22 araç teslimi

Otomotiv sektöründe 30 yıllık deneyime sahip Yaşaroğlu Otomotiv, TEMSA iş birliğiyle büyümeye devam ediyor. Yaşaroğlu Otomotiv, yılın ilk yarısında özellikle Ege ve Marmara bölgesinde Prestij SX teslimatları ile satış hacmini büyük ölçüde ivmelendirdi. Son olarak İzmir, Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Erzurum ve Kırklareli olmak üzere toplam 6 ilde teslimat gerçekleştiren şirket, 12 firmanın filosuna 2018 Model TEMSA Prestij SX ve2018 Model TEMSA Safir Plus kattı. Geçen yıl sıfır ve ikinci elde toplam 780 adetlik satış hacmi gerçekleştiren şirket, bu yılın ilk yarısında sıfır ve ikinci elde yakaladığı 400 adetlik satış ile yıl sonuna kadar ulaşmayı beklediği 1.000 adetlik satış hacmini yakalamayı hedefliyor.

6 ilde 22 TEMSA aracı yola çıktı

Turizm şirketlerinin filolarına büyütmeye gitmesiyle birlikte yeni yatırım tercihleri TEMSA oluyor. Yaşaroğlu Otomotiv geçtiğimiz günlerde 6 ilde 12 turizm firmasına TEMSA marka araç teslimi gerçekleştirdi. Truva Turizm, Pamukkale Turizm, MUTTAŞ. A.Ş., Işık Turizm ve Alko Turizm gibi büyük şirketlere gerçekleştirilen teslimatta Erzurum ve Balıkesir’e 2’şer adet, İzmir’e 4 adet Çanakkale’ye 5 adet, Kırklareli’ne 1 adet olmak üzere 14 adet 2018 Model TEMSA Prestij SX, Muğla’ya ise 8 Adet 2018 Model TEMSA Safir Plus 13M 56+1+1 olmak üzere toplam 22 TEMSA marka araç teslim edildi.

İlk yarıda 400 araç satıldı

TEMSA araçlarının sektördeki şirketler için katma değerli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Yaşaroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, TEMSA ile yıl sonuna kadar hedef satış hacminin üzerine çıkmayı öngördüklerini belirterek, “TEMSA bizim için doğru bir partner. Onlardan aldığımız güçle ilerliyoruz. Çok zorlu geçen süreçlerde başarılı olmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Sene başında 2018 yılının Prestij’in altın yılı olacağını ifade etmiştim. Veriler de bunun doğruluğunu gösteriyor. 2018 yılı sonuna kadar 1.000 adet satış hedefimiz vardı. İlk yarıda hedeflerimize yaklaşarak 6 ayda sıfır ve ikinci elde 400 adet araç sattık. Bu tempoda devam edersek yıl sonuna kadar hedeflerimizi tuttururuz” dedi.

“Turizmdeki hareketlilik talebi artırdı”

Ağırlıklı olarak servis taşımacılığı alanındaki müşteri grubuna satış yaptıklarına dikkat çeken Özkan turizmdeki hareketliliğin satışlara da yansıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Özellikle turizmde yurtdışı rezervasyonların canlanması, bölgedeki mega projelerin hız kazanması ve belediyelerin araç alımlarının artmasıyla birlikte talep de canlandı. Dolayısıyla bizim de bu alana araç satışlarımız arttı. Bunun dışında, araç gruplarımızı da büyüttük. 27’lik ve 29’lukların yanı sıra TEMSA ile birlikte 46- 50 kişilik olan büyük otobüs grubuna da hitap etmeye başladık. Özellikle 2019’da büyük otobüste daha yoğun olacağız. Artık hem küçük hem büyük otobüs pazarındayız. Yıl sonuna doğru satış sonrası hizmeti verecek yatırımımızı devreye alarak hizmet ağımızı daha da genişleteceğiz.”

Ege TEMSA’nın kalesi oldu

Konuya ilişkin acıkma yapan Ege Bölge Satış Yöneticisi İrfan Özsevim ise Ege Bölgesi’nde TEMSA ağırlığının giderek arttığına dikkat çekerek, “Ege Bölgesi TEMSA kalesi haline gelmeye başladı. Diğer bölgelerde de etkinliğimizi gün geçtikçe artırıyoruz. Yaşaroğlu Otomotiv ile yaklaşık 2 yıldır iş birliği içerisindeyiz. Bu iş birliğinin artarak devam etmesi temennisi ile Yaşaroğlu Otomotiv’e teşekkürlerimi sunarken, araçların turizm şirketlerine hayırlı olmasını dilerim” dedi.