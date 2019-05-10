Volvo Cars’tan altı ay ücretli doğum izni!





Volvo Cars’ın yeni düzenlemesi, Avrupa'daki tüm mevcut ulusal doğum izni politikalarından daha geniş kapsamlı ve otomobil endüstrisinde türünün ilki olma özelliği taşıyor.

Yeni doğum izni düzenlemesi hazırlanırken, Volvo Cars’ın ana vatanı olan İsveç’teki dünyaca ünlü mevcut ulusal doğum izni uygulamalarından ve geçtiğimiz on yıllarda ebeveynler ve çocuklar için somut faydalar sağlayan İsveç ulusal yasalarından esinlenildi.

Volvo Cars’ın EMEA’da uygulayacağı bu doğum izni uygulaması, küresel olarak tüm dünyadaki 43.000 Volvo Cars çalışanına benzer ücretli doğum izni politikaları uygulanmasının yolunu açacak pilot bir program. EMEA’daki bu uygulama, İsveç dışında böyle bir programın uygulanmasından kaynaklanan engellerin belirlenmesine ve çözülmesine de yardımcı olacak.

İnsan Deneyimi (İK) Başkanı Hanna Fager, “EMEA’daki bu uygulama, kapsayıcı bir kültür oluşturmayı, farklı gruplardan insanlar çekmeyi ve onları elde tutmayı hedefleyen faaliyetlerimizden biri. Bu uygulamamız, iş ve özel hayat dengesini sağlar, aileye ayrılan zamanı arttırır ve Volvo Cars gibi ilerici, insan odaklı bir şirkete yakışmaktadır” dedi.

EMEA bölgesindeki birçok ülke çalışanlarına ücretli doğum izni sunuyor, ancak bu iznin anne ve babalara sunduğu imkanlar arasında büyük tutarsızlıklar yer alıyor -ve bu durum çoğunlukla babalar açısından dezavantajlı oluyor. Eşit şartlarda doğum izni uygulaması ayrıca, kariyer ve maaş farkı gibi sorunlara da olumlu yönde etki ederek, işgücü piyasasını destekliyor ve potansiyel olarak kadınlar için kariyer fırsatlarını artırıyor.

İlham verici İsveç yaklaşımını benimseyen Volvo Cars’ın bu uygulaması, cinsiyet bağımsız ebeveynler ve evlat edinilen çocukların ebeveynleri için de geçerli.

Bu yeni uygulama, Volvo Cars’ın en iyileri çekmeyi ve onları elde tutmayı amaçlayan, iddialı çalışan stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Volvo Cars, en geniş kapsamlı ücretli doğum izni paketlerinden birini sunarak hem mevcut hem de gelecekteki çalışanlar için tercih edilen bir işveren olmayı hedefliyor.

Hanna Fager, “İddialı büyüme planlarımızı gerçekleştirebilmek için gerçekten çekici bir işveren olmalıyız” dedi. “En iyi çalışanları kendimize çekmemiz ve onları elde tutmamız çok önemli, yeteneklerin nerede çalışacakları konusunda daha seçici olduklarını biliyoruz. Bu yetenek savaşında kazananlar, çeşitliliğe, modern ve esnek çalışma uygulamalarına ve çalışanların refahına değer veren şirketler olacaktır.”