Volvo Cars’ın ilk tam elektrikli otomobili XC40 SUV olacak

Gelecek ay, tamamen elektrikli Volvo XC40 SUV'un piyasaya sürülmesiyle, Volvo Cars sadece ilk tam elektrikli otomobilini tanıtmış olmayacak; içten yanmalı bir motor olmamasının getirdiği tüm yeni zorluklara rağmen, ayrıca yoldaki en güvenli otomobillerden birini de lanse etmiş olacak.

Volvo Cars Güvenlik Sorumlusu Malin Ekholm, “Bir otomobilin ilerlemesini sağlayan motor ister elektrikli ister içten yanmalı olsun, bir Volvo daima güvenli olmalıdır” diyor. “Tamamen elektrikli XC40, şimdiye kadar yaptığımız en güvenli otomobillerden biri olacak.”

Volvo Cars güvenlik mühendisleri, orijinal XC40'ın mükemmel güvenlik standartlarını oluştururken, Volvo Cars'ın yüksek güvenlik standartlarını karşılamak, yolcuların herhangi bir Volvo’da olduğu gibi her zaman güvende olmasını sağlamak ve aynı zamanda bir motor olmamasının yokluğuyla başa çıkmak amacıyla, ön yapıyı tamamen yeniden tasarladılar ve güçlendirdiler.

Malin Ekholm, “Güvenlikle ilgili temel standartlar diğer Volvo’larda olduğu gibi bu otomobil için de geçerli. İnsanlar içeride oturuyorlar ve otomobil onların güvende olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalı” diyor

Volvo Cars, yolcuların güvenliği ve pilin bir çarpışma durumunda zarar görmemesi için XC40'ta hem yolcular hem de piller için yeni ve benzersiz bir güvenlik yapısı geliştirdi. Pil, güçlendirilmiş bir alüminyum çerçeveden oluşan, otomobilin gövde yapısının ortasına yerleştirilmiş ve pilin çevresinde gömülü bir çöküntü bölgesi oluşturan bir güvenlik kafesi ile korunuyor.

Pilin otomobilin tabanına yerleştirilmesi, otomobilin ağırlık merkezini aşağıya çekiyor ve böylelikle devrilme durumuna karşı otomobile avantaj sağlıyor.

Bu arada, otomobilin gövde yapısı sadece ön kısımda değil, arkada da güçlendirildi. Burada, çarpışma kuvvetlerinin kabinden uzağa doğru dağılmasını sağlamak ve otomobildeki insanlar üzerine binebilecek yükü hafifletmek için elektrikli motor sistemi gövde yapısına entegre edildi.

Elektrikli XC40, aktif güvenlik sistemleri açısından da yeni teknolojiye sahip. XC40, yazılımını Volvo Cars ve Veoneer'in ortak girişimi olan Zenuity’nin geliştirdiği, Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri (ADAS) sensör platformuna sahip ilk Volvo modeli.

Yeni ADAS platformu, bir dizi radar, kamera ve ultrasonik sensörden oluşan modern, ölçeklenebilir bir aktif güvenlik sistemi. ADAS, ölçeklendirilebilir doğası nedeniyle kolayca geliştirilebiliyor ve gelecekteki otonom sürüş teknolojisi için temel oluşturuyor.

Volvo Cars, 16 Ekim'deki lansmanından önce, önümüzdeki haftalarda tam elektrikli XC40 hakkında daha fazla ayrıntı açıklayacak.