Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
101940
ALTIN
274.493
DOLAR
5.6618
STERLİN
6.9912
EURO
6.1937

Volvo Cars’ın ilk tam elektrikli otomobili XC40 SUV olacak

Otomobil kavramını en temel düzeyde değiştirecek olan elektrikli otomobillerin varlığı yollarda kendini hissettirmeye başlıyor. Volvo Cars’ın tanıtacağı ilk tam elektrikli otomobil Volvo XC40 SUV, motor bölmesinde benzinli veya dizel motor olmaksızın ve zemininde bir pil bulunarak hareket ediyor ve güvenlik teknolojilerinden ödün vermeden yollardaki en güvenli otomobillerden biri oluyor.

Volvo Cars’ın ilk tam elektrikli otomobili XC40 SUV olacak

Otomobil kavramını en temel düzeyde değiştirecek olan elektrikli otomobillerin varlığı yollarda kendini hissettirmeye başlıyor. Volvo Cars’ın tanıtacağı ilk tam elektrikli otomobil Volvo XC40 SUV, motor bölmesinde benzinli veya dizel motor olmaksızın ve zemininde bir pil bulunarak hareket ediyor ve güvenlik teknolojilerinden ödün vermeden yollardaki en güvenli otomobillerden biri oluyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:21
1239 Okunma
Volvo Cars’ın ilk tam elektrikli otomobili XC40 SUV olacak

Gelecek ay, tamamen elektrikli Volvo XC40 SUV'un piyasaya sürülmesiyle, Volvo Cars sadece ilk tam elektrikli otomobilini tanıtmış olmayacak; içten yanmalı bir motor olmamasının getirdiği tüm yeni zorluklara rağmen, ayrıca yoldaki en güvenli otomobillerden birini de lanse etmiş olacak.

Volvo Cars Güvenlik Sorumlusu Malin Ekholm, “Bir otomobilin ilerlemesini sağlayan motor ister elektrikli ister içten yanmalı olsun, bir Volvo daima güvenli olmalıdır” diyor. “Tamamen elektrikli XC40, şimdiye kadar yaptığımız en güvenli otomobillerden biri olacak.”

Volvo Cars güvenlik mühendisleri, orijinal XC40'ın mükemmel güvenlik standartlarını oluştururken, Volvo Cars'ın yüksek güvenlik standartlarını karşılamak, yolcuların herhangi bir Volvo’da olduğu gibi her zaman güvende olmasını sağlamak ve aynı zamanda bir motor olmamasının yokluğuyla başa çıkmak amacıyla, ön yapıyı tamamen yeniden tasarladılar ve güçlendirdiler.

Malin Ekholm, “Güvenlikle ilgili temel standartlar diğer Volvo’larda olduğu gibi bu otomobil için de geçerli. İnsanlar içeride oturuyorlar ve otomobil onların güvende olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalı” diyor

Volvo Cars, yolcuların güvenliği ve pilin bir çarpışma durumunda zarar görmemesi için XC40'ta hem yolcular hem de piller için yeni ve benzersiz bir güvenlik yapısı geliştirdi. Pil, güçlendirilmiş bir alüminyum çerçeveden oluşan, otomobilin gövde yapısının ortasına yerleştirilmiş ve pilin çevresinde gömülü bir çöküntü bölgesi oluşturan bir güvenlik kafesi ile korunuyor.

Pilin otomobilin tabanına yerleştirilmesi, otomobilin ağırlık merkezini aşağıya çekiyor ve böylelikle devrilme durumuna karşı otomobile avantaj sağlıyor.

Bu arada, otomobilin gövde yapısı sadece ön kısımda değil, arkada da güçlendirildi. Burada, çarpışma kuvvetlerinin kabinden uzağa doğru dağılmasını sağlamak ve otomobildeki insanlar üzerine binebilecek yükü hafifletmek için elektrikli motor sistemi gövde yapısına entegre edildi.

Elektrikli XC40, aktif güvenlik sistemleri açısından da yeni teknolojiye sahip. XC40, yazılımını Volvo Cars ve Veoneer'in ortak girişimi olan Zenuity’nin geliştirdiği, Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri (ADAS) sensör platformuna sahip ilk Volvo modeli.

Yeni ADAS platformu, bir dizi radar, kamera ve ultrasonik sensörden oluşan modern, ölçeklenebilir bir aktif güvenlik sistemi. ADAS, ölçeklendirilebilir doğası nedeniyle kolayca geliştirilebiliyor ve gelecekteki otonom sürüş teknolojisi için temel oluşturuyor.

Volvo Cars, 16 Ekim'deki lansmanından önce, önümüzdeki haftalarda tam elektrikli XC40 hakkında daha fazla ayrıntı açıklayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankalarından otomotiv sektörüne destek!
Kamu bankalarından otomotiv sektörüne destek!
"Doğuş Otomotiv Yatırımcı İlişkileri" ekibine büyük ödül
"Doğuş Otomotiv Yatırımcı İlişkileri" ekibine büyük ödül
Stevie ödüllerinde “Altın Ödüller” Toyota’nın
Stevie ödüllerinde “Altın Ödüller” Toyota’nın

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim